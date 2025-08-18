Trapani. Punto della situazione sul monitoraggio e manutenzione delle caditoie stradali

Stamani, riunione operativa indetta dal Sindaco Tranchida e dall’Assessore Barbara a Palazzo D’Alì per fare il punto della situazione in merito al monitoraggio e manutenzione delle caditoie stradali nonché per intensificare controlli e bonifiche sulle stesse e sulle condotte centrali in vista dell’approssimarsi della stagione autunnale.

Il Comune di Trapani, a partire dalla giornata di domani, metterà a punto una programmazione puntuale che vedrà interessati dagli interventi gli assi viari più critici in caso di intensi temporali, ossia via Marconi – via Monte San Giuliano- via C.A. Pepoli; via Marsala – via Fardella – via Virgilio; via Orti – via Archi – via Cofano e traverse. Particolare attenzione sarà altresì data alla zona del Porto, alla litoranea ed all’incrocio critico di via Capitano Sieli con la via Libica. Gli interventi sulle caditoie saranno agevolati grazie alla collaborazione con Formula Ambiente ed ATM/Ausiliari del traffico, i cui dipendenti segnaleranno per le vie brevi eventuali criticità riscontrate sulle strade.

I settori ed i funzionari interessati operano con capacità gestionali presso i Servizi Ambiente, Manutenzioni e Lavori pubblici. Contestualmente, è stato disposto di prolungare fino al 15 settembre i servizi di pulizia delle spiagge e di avviare già dalla giornata di domani le bonifiche nei giardini scolastici in vista dell’avvio del nuovo anno nonché il controllo dei pluviali su tutti gli immobili comunali.

