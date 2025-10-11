Trapani si racconta al TTG Travel Experience di Rimini, la CNA pronta ad accogliere i buyers internazionali

Rosi Napoli, Presidente dei Ristoratori, presenta il cous cous trapanese. Sono state tre giornate di networking e promozione per Trapani al TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, dall’8 al 10 ottobre a Rimini Fiera.

Grazie al lavoro sinergico tra istituzioni, operatori di settore ed associazioni di categoria, sono state illustrate agli addetti ai lavori le variegate attrattive turistiche del territorio- mare, arte e cultura, natura, outdoor, sport ed enogastronomia, con un’attenzione particolare alle esperienze autentiche proposte, molte fruibili anche in bassa stagione.

Un momento iconico è stata la presentazione del suo piatto simbolo, il cous cous trapanese, ambasciatore di una tradizione gastronomica che unisce storia, cultura ed identità territoriale.

A mostrarne la preparazione è stata Rosi Napoli, Presidente dei Ristoratori per CNA Trapani, che- con passione e grande professionalità- ha colto l’occasione per un racconto esperienziale di grande pregio, passando per le origini ed il valore culturale del cous cous, e offrendo successivamente la degustazione del piatto a oltre 150 operatori del settore e visitatori.

“La nostra tradizione gastronomica è elemento identificativo della nostra terra- commenta Cristina Cianti, Presidente del Raggruppamento Turismo CNA Trapani – rappresenta un’ulteriore attrattiva turistica che, abbinata alle bellezze paesaggistiche e storiche- architettoniche, può essere traino determinante per il turismo”.

“Il TTG- continua Cianti – è ogni anno un palcoscenico sempre più prezioso da cui attingiamo ispirazione per fare sempre meglio nella promozione del nostro territorio. Ci attende ora, per la quarta edizione consecutiva, una nuova esperienza di post TTG con buyers internazionali da tutto il mondo. La sfida è quella di raccontare Trapani e provincia nel miglior modo possibile, anche attraverso esperienze capaci di attrarre turismo di qualità e di consolidare Trapani come destinazione d’eccellenza”.

Sono cinque i buyer internazionali da tre diversi paesi- Canada, USA e Kuwait- in visita da questa mattina in provincia di Trapani, guidati alla scoperta del territorio attraverso un itinerario ben studiato dalla CNA Comparto Turismo.

Com. Stam. + foto