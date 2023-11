Trapani, via allo “Spazio Giovani”

Presentato ieri pomeriggio, in Sala Sodano a Palazzo d’Alì, “Spazio Giovani”. Si tratta di un progetto nato per realizzare dei luoghi di aggregazione per giovani dai 14 ai 34 anni con l’obiettivo di realizzare attività sportive, educative e sociali gratuite.

A Trapani, “Spazio Giovani” vede protagonista l’associazione “Sportivamente” (di cui è presidente Mariella De Luca) che, partecipando ad un bando dedicato allo sport e alla salute, ha immediatamente colto la possibilità di realizzare qualcosa di diverso sul territorio.

Via Lido di Venere, ad Erice, e via Bastioni, a Xitta, sono le due strutture scelte per allenare il talento e educare all’inclusione e alla sostenibilità.

Il progetto infatti, si pone l’obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo e di rafforzare nei giovani i valori educativi dello sport e del rispetto reciproco.

“Spazio Giovani” è destinato a tutti i giovani ma anche e soprattutto ai soggetti fragili che hanno tante potenzialità non messe in pratica.

Oltre alle tipiche attività sportive (realizzare con istruttori qualificati) saranno attivate anche attività extrasportive, come i servizi di assistenza e sostegno, orientamento, corsi di formazione alla cittadinanza o anche professionali, laboratori artistici, teatrale, musicali, audiovisivi e multimediali. In questo caso, le attività verranno realizzate attraverso partnership ed effettuate da figure professionali specifiche quali psicologi, tutor, consulenti e animatori socieducativi giovanili.

«È chiaro che attraverso lo sport cercheremo di realizzare degli obiettivi importanti soprattutto di aggregazione in alcuni dei quartieri del Comune di Trapani, questo è un modo anche per riuscire a lavorare con i ragazzi del territorio, soprattutto iniziare insieme un percorso di educazione un percorso anche che porta anche il rispetto dei valori perché molto diciamo lo sport saranno» ha commentato Giuseppe Virzì, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Trapani.



Nella foto da sinistra: Emanuele Geria, Emanuele Basile, Valeria Ferrante, Mariella De Luca, Giuseppe Virzì, Emanuele Barbara, Giovanna Bonventre

Com. Stam. + foto