Trappeto e Balestrate – i Carabinieri intensificano il controllo lungo il litorale: un arresto e 3 denunce

I Carabinieri della Compagnia di Partinico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione reati contro la persona, il patrimonio ed in particolare la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella zona costiera, i militari della Stazione di Trappeto, supportati dal Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato un 23enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio dopo averlo trovato in possesso di circa 300 grammi tra hashish e marijuana.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.

A Balestrate, un 40enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per porto non giustificato di coltello. Durante un controllo in strada, i Carabinieri della Stazione lo hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico senza che vi fosse un giustificato motivo che ne giustificasse il porto.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, garantiti dagli equipaggi della Sezione Radiomobile di Partinico, sono stati denunciati in stato di libertà un 34 enne ed un 31enne per guida senza patente e altri tre automobilisti sono stati sanzionati perché sprovvisti dell’assicurazione RCA. Un giovane, trovato in possesso di una dose di hashish, è stato segnalato alla Prefettura di Palermo per uso di sostanze stupefacenti per scopi non terapeutici.

L’ammontare delle contravvenzioni è di quasi 2500 euro.

È doveroso rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.