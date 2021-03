Palermo : Salvatore Orlando, presidente del Consiglio Comunale di Trappeto ha ufficialmente aderito a Forza Italia.

La decisione è stata ufficializzata questa mattina nella sala consiliare del Comune di Trappeto, alla presenza, oltre che del Deputato Regionale di Forza Italia, Mario Caputo, anche del Sindaco Santo Cosentino, del Vice Sindaco Rosita Orlando e di diversi esponenti della giunta e consiglieri comunali. Salvatore Orlando, anni 47, operatore finanziario, con quattro consiliature all’attivo, è uno dei politici più longevi del comune palermitano. Sposato, padre di 3 figli, è stato eletto nelle ultime competizioni amministrative nella lista civica “Noi per Trappeto” a sostegno del Sindaco Santo Cosentino. Negli anni di impegno politico ha ricoperto ruoli importanti, sia tra i banchi di opposizione che di maggioranza, ma sempre all’interno dei valori e delle idee politiche del centro destra. E’ stato capogruppo consiliare, assessore con diverse deleghe, vice sindaco e infine Presidente dell’assise consiliare.

“Ho aderito a Forza Italia – afferma Orlando – sia perché condivido i valori e i progetti moderati ed europeisti del movimento azzurro, sia perché ho molto apprezzato la decisione di Silvio Berlusconi di sostenere il Governo Draghi, in un momento drammatico per il nostro Paese, dal punto di vista sanitario ed economico. Nella mia scelta ha avuto un ruolo determinante il deputato regionale Mario Caputo, sempre presente sul territorio e vicino a noi amministratori. Da mesi si sta adoperando per la crescita amministrativa del mio comune, contribuendo a realizzare opere pubbliche fondamentali per la comunità. Un esempio di buona e concreta politica”.

“Ringrazio il presidente Salvatore Orlando per avere scelto di aderire a Forza Italia – chiosa Caputo. Un politico e un amministratore onesto, appassionato e competente, che in questi mesi ho imparato a stimare ed apprezzare. Un ingresso importante e qualificato, che dimostra come Forza Italia, in Sicilia si dimostra una forza moderata e di Governo, attenta alle esigenze degli amministratori, uomini e donne in prima linea nella difesa delle esigenze delle comunità locali. Do a Salvatore il benvenuto anche a nome del coordinatore regionale Gianfranco Miccichè, che mi ha testimoniato il suo apprezzamento per la scelta politica del Presidente Orlando. Ricordo che lo scorso settembre, avevano già aderito a Forza Italia il Sindaco, il Vice Sindaco, gli assessore Nicolò La Fata e Andrea Albano e il consigliere comunale Margherita Domicolo”.

Com. Stam.