Trascurava la pulizia dei luoghi di lavoro, dei relativi impianti e dispositivi. I Carabinieri denunciano il titolare di un’azienda agricola

Fondi (LT): Nella mattinata di mercoledì, i Carabinieri della Tenenza di Fondi (LT) e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, questi ultimi intervenuti sotto la direzione del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione del fenomeno del “caporalato”, hanno effettuato un accesso ispettivo presso un’azienda impegnata nell’attività di coltivazione di ortaggi vari.

All’esito delle necessarie verifiche svolte dai Carabinieri, il titolare dell’azienda, un uomo di 34 anni residente nel territorio pontino, è stato deferito, in stato di libertà, poiché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi non erano stati sottoposti a regolare pulitura, per assicurare condizioni igieniche adeguate ai lavoratori e alla linea di produzione.

La predetta ipotesi di reato sono previste ammende per complessivi 1.700 euro circa.

Durante il controllo i Carabinieri hanno vagliato la posizione di quattro lavoratori, di cui tre di nazionalità indiana e uno di nazionalità bengalese, che compiutamente identificati, sono risultati tutti in regola sul territorio Nazionale e con le preventive comunicazioni di assunzione.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione