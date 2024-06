Trasferta a San Marino per il Campionato Italiano Trial 2024

Il Campionato Italiano Trial protagonista alla Repubblica del Titano. Per il terzo appuntamento stagionale la massima espressione delle due ruote trialistiche in Italia si appresta a far tappa a San Marino, grande novità prevista dal calendario con ben due giornate di gara di scena tra sabato 29 e domenica 30 giugno.

Presso il Crossodromo Internazionale della Baldasserona, nelle 12 zone sapientemente preparate dal competente ed appassionato Moto Club Racing Imolese #96, si sfideranno oltre 100 trialisti di tutte le classi al via: dalla top class TR1 alla Femminile A/B, passando per la TR2, TR3, TR3 125, TR3 Open e TR4.

DUE GIORNATE DI GARA PER L’ITALIANO TRIAL

Con un massimo di 40 punti in palio nelle due giornate di gara, la tappa sammarinese è destinata a rappresentare un crocevia della stagione. Reduce dal doppio-podio al Gran Premio d’Italia del Mondiale TrialGP svoltosi in Valsassina, Matteo Grattarola (Beta) punta a proseguire la sua striscia di vittorie consecutive nella top class TR1 incontrando gli avversari di sempre: da Luca Petrella (GASGAS) a Lorenzo Gandola (Beta Locca Racing) in trionfo nell’appuntamento del Campionato Italiano Trial Indoor a San Pellegrino Terme, passando per Gianluca Tournour (Beta Team Police Sport Italia), Mattia Spreafico (Vertigo), Carlo Alberto Rabino (Beta Rabino Sport), Stefano Garnero (TRRS) e Francesco Titli (GASGAS).

La combattutissima classe TR2 altresì propone al comando della classifica Luca Corvi (GASGAS) seguito a breve distanza da Giacomo Saleri (Beta Team 3D) e dalla coppia Vertigo formata da Pietro Fioletti e Francesco Cabrini, con la TR3 finora vissuta nel segno di Emanuele Valletta (Beta) grazie alla doppietta conseguita in casa a Civita Castellana. Nella TR3 125 riservata ai giovani da 14 a 21 anni d’età ai comandi di moto 125cc figura in testa Fabio Mazzola (TRRS) con Andrea Soulier (Beta) primatista della TR3 Open e Stefano Donchi (TRRS) al top della TR4.

Grande attesa riposta anche per il movimento del Trial in rosa con la Femminile A che presenterà nuovamente la Campionessa delle ultime tre stagioni Andrea Sofia Rabino (Beta) in testa alla classifica, insidiata da Alessia Bacchetta (GASGAS), Martina Brandani (Sherco) e da Martina Gallieni (Scorpa), mentre Alice Parodi (Beta) comanda la Femminile B. Come per tutti gli appuntamenti previsti dal calendario, anche in questa circostanza non mancherà l’apporto del Trial Challenge GASGAS dedicato ai piloti che partecipano al Campionato Italiano Trial con una TXT di qualsiasi anno e modello, con iscrizione gratuita e premi in palio a fine gara e campionato.

Le Classifiche del Campionato Italiano Trial

DOMENICA IN AZIONE I GIOVANISSIMI DEL MINITRIAL

La giornata di domenica vedrà impegnati anche i giovanissimi di almeno 8 anni di età iscritti al terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano MiniTrial. A questa trasferta si presenteranno al comando delle rispettive graduatorie di appartenenza Edio Poncia (A), Federico Bonfanti (B), Federico Beitone (C), Gabriele Fadda (Mono) e Alan Ceccati (Entry), tra i principali protagonisti di un gruppo di talenti della specialità che ha già superato quota 40 partecipanti nei precedenti round.

Le Classifiche del Campionato Italiano MiniTrial

INFORMAZIONI UTILI, PROGRAMMA E PERCORSO

Con l’adozione del Format A+A, due saranno le giornate di gara previste per il Campionato Italiano Trial. Sabato 29 giugno partenza alle 11:00 dal paddock del Crossdromo della Baldasserona, l’indomani l’inizio delle attività previsto per le 8:30 (alle 9:30 per i giovanissimi del MiniTrial). Sul sito web ufficiale (trial.federmoto.it) saranno consultabili le classifiche in tempo reale con collegamento diretto al sistema TrialGo, mentre gli account social ufficiali Facebook e Instagram garantiranno costanti aggiornamenti nel fine settimana con notizie, foto ed informazioni utili. Gli highlights del weekend di gara trovano spazio su FedermotoTV, garantendo una vetrina di prim’ordine al Campionato Italiano Trial con una serie di contenuti esclusivi.

Timetable

Percorso di Gara

Race Program

Classifiche LIVE

NOTE PER I PARTECIPANTI

Per l’appuntamento di San Marino del Campionato Italiano Trial 2024 è prevista la possibilità nel Paddock B di usufruire del servizio di erogazione della corrente elettrica, previa prenotazione anticipata ed a pagamento. Per costi e prenotazione si prega di contattare Fabrizio Ghini (referente del M.C. Racing Imolese #96) al numero telefonico +39 329 319 1377. Per quanto concerne il Campionato Italiano MiniTrial, in questa circostanza la moto dell’assistente non è fondamentale, in quanto le zone sono tutte interne al crossodromo e raggruppate tra loro. La gara è in programma nella sola giornata di domenica.

