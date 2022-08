Trasferta in Svezia difficile per i Pata Talenti Azzurri Motocross

Il fine settimana del 6-7 agosto ha ospitato il ritorno del Mondiale Motocross a Uddevalla, rivelatasi una trasferta non particolarmente fortunata per i Pata Talenti Azzurri FMI.

In Svezia i quattro giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno dovuto superare numerose traversie lungo il cammino, senza mai risparmiarsi nelle rispettive categorie di appartenenza.

Partendo dall’Europeo Motocross 125cc, Ferruccio Zanchi (MJC Yamaha Official EMX125 Team) ha concluso quinto nell’evento, frutto di un secondo e di un decimo posto nelle due manche in programma. Con questa combinazione di risultati figura ora ottavo in campionato con 149 punti all’attivo.

Nell’Europeo Motocross 250cc si è invece messo in mostra Federico Tuani (SM Action Racing Team YUASA Battery GASGAS), dal rendimento in crescita come testimoniano le performance espresse ed il sedicesimo posto in Gara 2 dopo una sfortunata prima manche. Trasferta da dimenticare invece per Andrea Bonacorsi (Hutten Metaal Yamaha Racing), incappato suo malgrado in una rovinosa caduta causata da altri piloti in Gara 1. Stringendo i denti ha portato a termine la seconda manche in ventesima posizione, ritrovandosi adesso quinto in campionato con 207 punti a referto.

Gran Premio di Svezia del Mondiale Motocross MX2 da dimenticare anche per Andrea Adamo (SM Action Racing Team YUASA Battery GASGAS). Ritrovandosi nelle primissime posizioni, in Gara 1 è stato costretto alla resa per un infortunio al ginocchio sinistro, con tutti gli accertamenti ed esami del caso previsti per questi giorni.

Thomas Traversini, Direttore Tecnico Motocross FMI: “Per i Talenti Azzurri non è stato un weekend troppo fortunato. Nell’Europeo 125cc, Ferruccio Zanchi ha iniziato bene con il miglior tempo nel suo gruppo, portando a termine la prima manche in seconda posizione. In Gara 2 si era ritrovato in piena top-5, ma tre distinte scivolate lo hanno relegato al decimo posto. Nell’Europeo 250cc l’approccio di Federico Tuani è stato positivo e, dopo una carambola in Gara 1 con altri piloti, ha lottato con grinta nella seconda riuscendo a mettersi in mostra. Weekend a dir poco sfortunato invece per Andrea Bonacorsi dove, a causa di un incidente nelle primissime fasi di Gara 1, ha subito una gran botta ad una caviglia, stringendo poi i denti nella seconda sebbene facesse fatica a camminare. Da dimenticare questa trasferta anche per Andrea Adamo, il quale dopo una super-partenza in Gara 1 gli si è girato il ginocchio sinistro in un canale e, pertanto, si è ritrovato costretto alla resa. L’auspicio da parte nostra è che non sia nulla di grave, gli rivolgiamo pertanto il nostro più caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della stagione“.

Andrea Adamo a Uddevalla (Ph. SM Action)

Per i Pata Talenti Azzurri FMI Motocross prossimo appuntamento questo fine settimana a Hyvinkää (Finlandia) per un nuovo round del Mondiale Motocross MXGP ed MX2 oltre che dell’Europeo EMX250 ed EMX125.

Com. Stam./foto.FMI