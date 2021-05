Appuntamento sabato 29 e domenica 30 maggio: turni esclusivi in pista al Levante Circuit e raduno, tra visite guidate e bontà culinarie

MONTECATINI TERME – Nuova trasferta per il Club Lotus Italia, il Club che unisce gli appassionati del marchio di Hethel dell’intera Penisola. Dopo l’affascinante tour sulle strade di Montecarlo in occasione del “Monaco GP Historique” 2021, il Club è pronto a percorrere le strade del Sud d’Italia per un’altra imperdibile tappa all’insegna dell’amicizia e dell’adrenalina. Il weekend è quello di sabato 29 e domenica 30 maggio, quando le vetture dei soci del CLI scenderanno in pista, sul tracciato del Levante Circuit di Binetto (Bari), per poi dedicarsi al tradizionale raduno stradale che si snoderà tra Bari, Castel del Monte e Trani.

Il programma inizia, appunto, sabato 29 maggio a Binetto con una giornata di curve mozzafiato per il CLI Trophy 2021, la serie di manifestazioni in pista dedicata ai possessori Lotus. Il ritrovo in circuito è fissato per le 12.30. La manifestazione (dalle 14 alle 18) sarà caratterizzata da 4 turni in pista esclusivi e cronometrati, alternati a briefing condotti dagli esperti tutor CLI.

Domenica 30 maggio spazio invece al tour itinerante, tra visite guidate e divertenti percorsi, accompagnati dalle eccellenze enogastronomiche pugliesi. Gli equipaggi si ritroveranno, al mattino, nei locali della Concessionaria Lotus Autotrend (Concessionaria Auto Nuove Lotus (autotrend.it), supporter di CLI. A seguire partirà il tour stradale: i gruppi affronteranno l’altopiano delle Murge in direzione di Castel del Monte, spettacolare fortezza patrimonio Unesco. Lasciato alle spalle l’altopiano delle Murge, la carovana si dirigerà poi sulla costa, alla scoperta di Trani. I mezzi saranno esposti nella piazza della Cattedrale di Trani, dove le Lotus resteranno in mostra per oltre 2 ore, dalle 12 alle 14.30/15. I soci avranno così la possibilità di conoscere più da vicino le bellezze della città pugliese.

L’intero week-end si svolgerà nel pieno rispetto delle regole anti-Covid per garantire a tutti i partecipanti e ai presenti la massima sicurezza. Sponsor della due giorni: Concessionaria Lotus Autotrend, Concessionaria Lotus Peragnoli, Team Santilli, Fratelli Greggio, Toto Gomme e Frenk.

Programma di domenica 30 maggio:

– 09.00 colazione presso Concessionaria Lotus Autotrend – Bari

– 10.00 partenza tour stradale

– 11.00 sosta a Castel del Monte

– 12.00 arrivo a Trani – esposizione vetture e visita guidata

– 13.30 pranzo.

CLI – CLUB LOTUS ITALIA: CHI SIAMO – Nato nel 2012 per volontà del fondatore Paolo Zannelli, il Club Lotus Italia è un’associazione no profit che unisce passione per i motori e sana amicizia. Oggi il Club, che è cresciuto nel corso degli anni, conta oltre 360 soci da ogni parte d’Italia e dall’estero, uniti dall’amore per le Lotus e dalla voglia di condividere il mito della casa di Hethel.

Sono in media 7 gli eventi che il Club organizza ogni anno per i propri appassionati, in giro per la Penisola e l’Europa: raduni su strada e in pista; test di regolarità in contesti di suggestiva bellezza e visite dirette all’azienda, nella base inglese Lotus.

SITO: www.clublotusitalia.it

Facebook – Instagram – Youtube.

