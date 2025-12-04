Trasforma l’officina in una discarica: denunciato dai Carabinieri un 53enne. Video

Castiglione di Sicilia (CT). La specifica azione di contrasto agli ecoreati e ai crimini ambientali, in sinergia con i reparti specializzati dell’Arma, ha consentito ai Carabinieri di denunciare un 53enne del posto per “attività di gestione di rifiuti non autorizzata/deposito incontrollato di rifiuti”, “abbandono e deposito incontrollato di rifiuti”, “realizzazione e gestione di discarica non autorizzata”.

Al riguardo, i Carabinieri della stazione di Castiglione di Sicilia, con l’obiettivo di tutelare il territorio e la salute pubblica e quindi prevenire e reprimere condotte che possono ledere il patrimonio ambientale, hanno avviato un accesso ispettivo presso un’officina gestita da un 53enne.

L’ispezione dei luoghi ha permesso di accertare che l’uomo aveva trasformato il piazzale antistante l’attività in un deposito incontrollato di mezzi obsoleti, di materiale vario adiacente la medesima officina meccanica ed alle spalle.

Ed ancora, il viale per accedere alle abitazioni di pertinenza del 53enne è risultato completamente invaso da materiali di ogni genere, accatastati ovunque.

Le attività, effettuate unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania e personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale, hanno portato alla denuncia del meccanico, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva, per il quale è scattata anche l’intimazione del ripristino dei luoghi nei termini previsti.

I Carabinieri, decorsi i predetti termini, congiuntamente ai Vigili del Fuoco, al responsabile dell’ASP Igiene Pubblica del distretto di Giarre e del settore Urbanistica dei Servizi Ecologici e Ambiente del Comune di Castiglione di Sicilia, hanno effettuato un secondo accesso presso la predetta attività di riparazione auto.

Il sopralluogo ha consentito di accertare che il 53enne non aveva ottemperato all’ordine di ripristino dei luoghi ed inoltre, dal confronto con le concessioni edilizie, è stato accertato come il capannone, adibito ad officina meccanica, fosse completamente abusivo.