L’estate è per molti il momento migliore per programmare un trasloco: meno traffico, più ore di luce, meno rischio di maltempo, possibilità di usufruire delle ferie.

Ecco allora a seguire e nel comunicato stampa come organizzare al meglio il trasloco in estate, grazie ai consigli della closet organizer Giulia Torelli e ad eBay, la piattaforma che consente di mettere in vendita ciò che non utilizziamo più, alimentando un processo di economia circolare.

1. Nuova casa, nuova vita. Vivi il trasloco come l’occasione per ricominciare e trova il coraggio di liberarti di tutto ciò che non ti rappresenta più, dagli oggetti rimasti per anni nel fondo dell’armadio fino alle abitudini da cui provi a liberarti da tempo.

2. Occhio alle tempistiche. A meno che non si tratti di un trasloco dell’ultimo minuto, è saggio iniziare a prepararsi per tempo, procurandosi scatole di cartone e tutto l’occorrente per imballare ciò che si vuole portare con sé. Ricordati che l’estate è un buon momento per traslocare non solo per te: assicurati di prenotare per tempo la ditta di traslochi o il furgone.

3. Parola d’ordine: organizzazione. Preoccupati di scrivere sugli scatoloni ciò che contengono e di dividere i diversi oggetti seguendo una logica precisa. Ricordati che di alcuni oggetti avrai bisogno subito: fai in modo che, una volta nella nuova casa, siano subito a portata di mano. Metterli nelle valigie, come se si stesse partendo per un viaggio, può essere una valida soluzione.

4. Scegli le ore giuste. Se l’estate è il periodo ottimale per sfruttare le ore di luce, le giornate più lunghe e ridurre il rischio di maltempo, il caldo potrebbe spaventare. Niente paura, l’importante è evitare di svolgere le attività pesanti nelle ore più calde del giorno, relegandole invece alle prime ore del mattino, al tardo pomeriggio e alla sera.

5. Goditi la nuova casa. Non importa che i lavori non siano ancora terminati o che tu sia circondato da scatoloni, inizia fin dalle prime ore a viverti al meglio la tua casa, rendendola accogliente con soluzioni provvisorie che seguano il tuo stile.

6. Evita gli sprechi. Non cedere alla tentazione di buttare via tutto: non risparmierai tempo. Vendere su eBay è facile e conveniente e ti consente di prendere parte a un processo di economia circolare, guadagnando denaro da investire nella nuova casa o in una vacanza post trasloco. Fino al 31 dicembre le commissioni sono ridotte al 5%.

Secondo i dati eBay, solo nel 2020 sono stati oltre 6.700 gli articoli per arredare casa rivenduti su eBay, contro i 4.500 del 2019. In testa alla classifica divani e poltrone: quasi 1.400 quelli rivenduti (+23% rispetto al 2019), seguiti da sedie (oltre 800), mobili e pensili – oltre 800 – e bauli e casse, oltre 500. A seguire, strutture e basi per letti e tavoli: per entrambi, oltre 450 quelli rivenduti sul marketplace. C’è chi decide di utilizzare eBay per rivendere cucine – 390 quelle vendute l’anno scorso -, armadi (oltre 290) e librerie e scaffali. Completano la top 10 scrivanie e mobili porta PC: quasi 250 quelli rivenduti nel 2020 su eBay.

