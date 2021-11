Trasporti: a Catania il trasporto metropolitano diventa green

Titagarh Firema, 216 mln la commessa di 54 treni per Ferrovia Circumetnea – Catania avrà il suo primo treno metropolitano green grazie a Titagarh Firema. Una commessa di 216 mln per un accordo quadro che prevede la fornitura di 54 treni destinati a Ferrovia Circumetnea, di cui 10 entreranno in esercizio entro il 2022.

Intanto, usciti dallo storico sito di produzione di Caserta, sono arrivati a Catania i primi elementi rotabili di quello che sarà il primo treno sostenibile.

“Il completamento dell’allestimento del primo rotabile per la città di Catania rappresenta il raggiungimento di uno dei traguardi importanti per un’azienda come la Titagarh, soprattutto in questo ultimo anno dove la pandemia del Covid ha rappresentato un’ulteriore sfida – dichiara Enrico Grigliatti, ad della Titagarh Firema.

Parliamo di un’evoluzione tecnologica per il sistema di trasporto metropolitano della città catanese: nuovo frontale di cabina per un’elevata visibilità al conduttore, un banco di manovra moderno e funzionale che fornisce un ambiente di lavoro più sicuro e confortevole per il conducente. Inoltre, i nuovi rotabili sono più efficienti grazie ad una massa del 10% inferiore rispetto a quelli attualmente in circolazione, sono dotati di sistemi di climatizzazione a CO2 a basso impatto ambientale (GWP=1) e sistema di riscaldamento integrato nel pavimento, impianto illuminazione interno ed esterno a luci led. Gli ambienti saranno videosorvegliati e dotati di un sistema informativo audio e video digitale con monitor a LCD in comparto. Ampia facilità di accesso per i disabili e alle relative funzionalità a bordo. Il convoglio è in grado di trasportare oltre 1200 persone nella configurazione in multiplo di 3 unità e, grazie ai carrelli bimotorici previsti su tutti i veicoli, garantisce elevati livelli di accelerazione ed alti standard di affidabilità.

“Ma l’operatività della Titagarh Firema – conclude Grigliatti – va oltre i confini italiani: l’arrivo in India ai primi di ottobre del primo treno metropolitano per la città di Pune, progettato e costruito dalla stessa azienda in consorzio con la Titagarh Wagon Limited”.

Titagarh Firema S.p.A è una delle più importanti aziende italiane nel settore dell’industria ferroviaria. Fondata a Caserta, in Campania, TFA vanta una lunga storia industriale di oltre 90 anni nella progettazione e produzione di veicoli ferroviari. La Società è stata fondata nel 2015 a seguito dell’acquisizione, da parte del gruppo ferroviario multinazionale Titagarh, della Firema Trasporti S.p.A. Nella sua storia, l’Azienda ha sviluppato progetti prestigiosi, con la produzione di treni utilizzati in Italia per le linee metropolitane di Milano e Napoli, i treni a due piani per FerrovieNord Milano e Trenitalia, così come i treni ad alta velocità per Trenitalia. Molte altre produzioni destinate all’estero.

