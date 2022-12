Trasporti, Tardino (Lega), Parlamento Europeo approva a grande maggioranza nostre proposte su sistema ferroviario del futuro

Connessioni efficienti a costi accessibili, tutela dei passeggeri, competitività del settore e creazione di posti di lavoro tra le priorità dell’eurocamera nel provvedimento a firma dell’eurodeputata siciliana

Strasburgo – “Il Parlamento europeo in seduta plenaria ha approvato a larghissima maggioranza, 524 a favore, 50 astenuti e 38 contrari, la relazione di iniziativa sul ‘Piano d’azione per promuovere i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza e transfrontalieri’, che porta il mio nome. Il nostro documento persegue un’ampia gamma di obiettivi, tra cui: la creazione di un sistema ferroviario europeo unico sicuro e totalmente interoperabile, il miglioramento della sostenibilità e la creazione di posti di lavoro, nella piena tutela dei diritti dei passeggeri e la promozione dei biglietti multimodali per facilitare una maggiore integrazione tra diversi mezzi di trasporto.



Sin dall’inizio di questo percorso mi sono prefissata l’obiettivo di portare avanti il punto di vista di tutti quei territori che presentano condizioni più svantaggiose, sottolineando l’importanza dello sviluppo delle connessioni locali, anche per collegare le periferie e le isole alle grandi città. Per questo ho voluto insistere sul potenziamento della connettività. Non potrà esserci un efficace trasporto transfrontaliero senza connessione con le zone remote, anche interne ai singoli Stati membri. Sono certa che il potenziamento del trasporto ferroviario di passeggeri a lunga distanza svolgerà un ruolo significativo nella promozione del mercato unico europeo.

Desidero ringraziare tutti i colleghi relatori ombra, il segretariato, lo staff dei gruppi politici e gli assistenti parlamentari, per il lavoro costruttivo che abbiamo portato avanti negli scorsi mesi e che ci ha consentito di arrivare oggi ad un testo unitario, con cui chiediamo alla Commissione europea di presentare proposte legislative, rispettando quanto da noi indicato, nell’interesse dei cittadini e del settore che impiega migliaia di lavoratori in Europa”.



Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega, componente della commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo, relatrice del provvedimento approvato oggi dalla plenaria.

