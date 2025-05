Trasporto bus a Marsala. Capolinea in viale Fazio (stazione FS)

Il Servizio Municipale Autotrasporti del Comune di Marsala rende noto che, in occasione del Raduno Nazionale Bersaglieri, domani e sabato 10 il capolinea della stazione bus è momentaneamente trasferito in Viale Fazio (Stazione FS), nel rispetto degli orari in vigore https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/1739457

Percorso linee zona Nord ANDATA: Viale Fazio, Corso Calatafimi, Piazza Caprera, Via Nino Bixio, Via D. Alighieri, Via Trapani, Via Ugdulena, Corso Gramsci – Scuole Sappusi.RITORNO: Scuole Sappusi, Via del Fante, Via M. D’Azeglio, Corso Gramsci, Via Ugdulena, Via Trapani, Via D. Alighieri, Via Nino Bixio, Via Mazara, Via Lipari, Via M. Gandolfo, Viale Fazio.

Percorso linee zona Sud:

ANDATA: Viale Fazio, Corso Calatafimi, Via Mazara.

RITORNO: Via Mazara, Piazza Caprera, Via Mazara, Via Lipari, Via M. Gandolfo, Viale Fazio

Com. Stam.