Trasporto persone disabili. L’assessore Piccione: “Grazie ad alcuni Enti del Terzo Settore, assicuriamo un servizio integrativo a supporto”

Assicurato a Marsala il trasporto delle persone disabili presso i centri di riabilitazione situati nel territorio comunale.

Si tratta di un servizio aggiuntivo – ad integrazione di quello svolto dal Comune di Marsala – che si avvale della collaborazione delle Associazioni Pantere Verdi e Croce Rossa Italiana, a seguito di apposito Avviso voluto dall’Amministrazione Grillo. Entrambi gli Enti impiegano propri autisti ed assistenti per rispondere alle chiamate delle famiglie richiedenti l’accompagnamento per le cure riabilitative. L’assessore Giusy Piccione: “La domanda è sempre più consistente e se non si danno risposte immediate si corre il rischio di penalizzare ulteriormente le persone disabili. Per questo, pur riconoscendo le difficoltà nel garantire il servizio e nell’attesa di aumentare i mezzi destinati al servizio, abbiamo provveduto a richiedere la collaborazione le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che ringrazio per la disponibilità. Una scelta non risolutiva ma funzionale, mai messa in campo finora”. Agli Enti del Terzo settore che collaborano al servizio viene riconosciuto dal Comune il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. In atto, sono circa 150 i soggetti che hanno presentato richiesta per il trasporto presso i centri riabilitativi.