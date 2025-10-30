Trasporto urbano a Marsala. Abbonamento gratuito per i giovani. Richieste entro il prossimo 10 novembre
L’Amministrazione comunale di Marsala rende noto che è possibile attivare un abbonamento mensile gratuito per il trasporto urbano, da utilizzarsi nei prossimi due mesi. Requisiti: età inferiore ad anni 20, residenza a Marsala e Isee non superiore 25 mila euro.
La richiesta va inoltrata entro il prossimo 10 novembre. Ulteriori dettagli per la presentazione della domanda – esclusivamente tramite posta certificata (PEC) – sono riportate sull’Avviso Pubblico, online alla pagina https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/bando-per-l-attivazione-dell-abbonamento-mensile-gratuito-per-i-giovani-di-eta-inferiore-ad-anni-20 dove è pure pubblicato il modulo di domanda.
Com. Stam. + foto
0 comments