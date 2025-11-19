Trasporto urbano in abbonamento gratuito per i giovani. Riaperti i termini. Richieste al Comune di Marsala
Il settore Servizi Pubblici Locali del Comune di Marsala rendo noto che sono stati riaperti i termini per richiedere l’abbonamento mensile gratuito per il trasporto urbano.
Interessati sono i giovani di età inferiore ai 20 anni, residenti a Marsala e con un indicatore Isee non superiore 25 mila euro. La richiesta va presentata esclusivamente tramite posta certificata (protocollo@pec.comune.marsala.tp.it): il contributo sarà assegnato secondo la cronologia di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle somme stanziate dalla Regione Sicilia.
Ulteriori informazioni sono riportate nell’Avviso Pubblico, online alla pagina https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/bando-per-l-attivazione-dell-abbonamento-mensile-gratuito
Com. Stam.