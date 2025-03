Tre Golfi Sailing Week 2025: aperte le iscrizioni

Pubblicato il Bando di Regata del Campionato del Mediterraneo ORC, della 70ª Regata dei Tre Golfi e del Campionato Europeo IMA Maxi dal 7 al 22 maggio a Sorrento e Napoli, Italia

Il Circolo del Remo e della Vela Italia, organizzatore della prestigiosa Tre Golfi Sailing Week, è lieto di annunciare che sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2025 dell’evento. Gli interessati possono iscriversi sul sito ufficiale tregolfisailingweek.com, dove sono disponibili anche il Bando di Regata e ulteriori dettagli.

La Tre Golfi Sailing Week di quest’anno è orgogliosa di vedere confermati ROLEX Official Time Piece e LORO PIANA come partner principali, a testimonianza del loro continuo supporto e impegno nel sostenere l’eccellenza nella vela. La loro presenza rafforza l’importanza dell’evento e arricchisce l’esperienza sia per i concorrenti che per gli organizzatori.

La 70ª edizione della Regata dei Tre Golfi riunirà due importanti campionati nello splendido scenario del Golfo di Napoli: il Campionato del Mediterraneo ORC, in programma dal 7 al 10 maggio, e il Campionato Europeo IMA Maxi, che si terrà dal 16 al 22 maggio. Entrambe le regate prevedono prove costiere e a bastone nel Golfo di Napoli, con base a Sorrento, e accoglieranno alcune delle più belle e veloci barche ORC e Maxi al mondo.

Benoît de Froidmont, Presidente della International Maxi Association, ha dichiarato: “Siamo lieti di riportare il Campionato Europeo Maxi a Sorrento nel 2025. L’evento attira grande interesse da parte degli armatori e degli equipaggi grazie alla bellezza della location e alle condizioni tecniche delle regate nell’incantevole scenario del Golfo di Napoli. L’ospitalità dei nostri amici del CRV Italia rende l’evento ancora più piacevole, grazie alla qualità degli eventi sociali che riescono a organizzare. Infine, la presenza di sponsor come Rolex e Loro Piana garantisce l’elevata qualità dell’evento”.

“L’evento del 2025 sarà la prova generale per il Mondiale ORC di Sorrento del 2026. Sarà per l’ORC importantissimo verificare sul campo che tutta l’organizzazione e la logistica siano pronte ad ospitare il mondiale dell’anno successivo in cui sono attese oltre cento imbarcazioni da tutto il mondo”, ha commentato Bruno Finzi presidente ORC. “E’ per noi fondamentale consolidare la grande collaborazione esistente con il CVR Italia e prendere ogni decisione tecnico organizzativa con largo anticipo rispetto al 2026. Anche quest’anno sarò personalmente presente al Campionato del Mediterraneo ORC”.

La Tre Golfi Sailing Week comprende anche la storica Regata dei Tre Golfi, una delle più antiche regate d’altura del Mediterraneo, che celebra il suo 70º anniversario nel 2025. Questo iconico percorso di 156 miglia nautiche parte tradizionalmente da Napoli e si snoda attraverso i tre celebri golfi di Napoli, Salerno e Gaeta, circumnavigando le loro isole iconiche, per poi fare ritorno a Napoli. L’edizione di quest’anno promette un’esperienza indimenticabile, con ancora una volta equipaggi di professionisti internazionali sulla linea di partenza insieme a barche di famiglie e amici, unendo i paesaggi mozzafiato di questa zona del Mediterraneo a competizione intensa e alla tipica accoglienza partenopea. Come la cerimonia ufficiale di alzabandiera e la tradizionale spaghettata sulla banchina del Circolo del Remo e della Vela Italia e del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, creando una festosa atmosfera pre-partenza per tutti i partecipanti e gli ospiti dal 1954.

“Siamo onorati e orgogliosi di portare nuovamente la Tre Golfi Sailing Week nella splendida cornice di Sorrento, con due appuntamenti di altissimo livello come il Campionato del Mediterraneo ORC e il Campionato Europeo IMA Maxi” ha commentato Roberto Mottola di Amato, Presidente del Circolo del Remo e della Vela Italia. “Questo evento non solo conferma il prestigio e l’importanza internazionale della nostra manifestazione, ma rappresenta anche un’occasione straordinaria per celebrare un traguardo storico: la 70esima edizione della Regata dei Tre Golfi. Settant’anni di tradizione, passione e competizione hanno reso questa regata uno degli eventi più iconici del Mediterraneo, e quest’anno sarà ancora più speciale perché di preparazione al Campionato del Mondo ORC 2026. Il nostro obiettivo è continuare a valorizzare il Golfo di Napoli e la Penisola Sorrentina come un punto di riferimento per la vela mondiale, offrendo non solo regate competitive ma anche un’accoglienza calorosa e indimenticabile. Ringrazio tutti i nostri partner, le istituzioni locali, e tutti i collaboratori e volontari che, con il loro prezioso supporto, rendono possibile un evento di questa portata.”

Dettagli dell’evento

Campionato del Mediterraneo ORC : dal 7 al 10 maggio 2025

: dal 7 al 10 maggio 2025 Regata d’Altura Tre Golfi : Partenza da Napoli il 16 maggio 2025

: Partenza da Napoli il 16 maggio 2025 Campionato Europeo IMA Maxi: dal 16 al 22 maggio 2025



Il Comune di Sorrento ha rinnovato il suo impegno ad ospitare la Tre Golfi Sailing Week nella sua pittoresca marina, con strutture di ormeggio ampliate per accogliere imbarcazioni fino a 100 piedi. Questa collaborazione sottolinea la dedizione di Sorrento nel sostenere regate internazionali e nel fornire un’ospitalità eccezionale ai partecipanti.

“Ancora una volta Sorrento è felice di ospitare il Campionato del Mediterraneo ORC e il Campionato Europeo Maxi, che si svolgeranno nel maggio del 2025”, ha commentato il Sindaco Massimo Coppola. “La nostra comunità si farà trovare pronta all’evento dimostrando quelle caratteristiche di organizzazione ed ospitalità che ci hanno sempre distinto, per continuare a proiettare la penisola sorrentina sul palcoscenico internazionale e portare sempre più in alto il brand Sorrento. Siamo entusiasti di essere nuovamente al fianco del Comitato Campano della Federazione Italiana Vela con il Circolo del Remo e della Vela Italia. La nostra città si trasformerà in un suggestivo palcoscenico per questa grande festa della vela della ‘Tre Golfi Sailing Week’, che si è affermata come uno dei grandi eventi internazionali che la nostra città ospiterà con orgoglio per il terzo anno”.

La Tre Golfi Sailing Week 2025 promette un entusiasmante programma di eventi che onora la ricca storia marittima d’Italia offrendo regate competitive in una delle aree più suggestive del Mediterraneo. Unisciti a noi per celebrare questa edizione storica!

Per iscrizioni e dettagli completi, visita tregolfisailingweek.com.

Photo: @Tre Golfi Sailing Week/Studio Borlenghi

