Proseguono senza soste le attività organizzate dal Settore Tecnico FMI e rivolte ai giovani piloti della Velocità coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI. Tra mercoledì 23 e venerdì 25 giugno, gli atleti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack si sono ritrovati al “Misanino”, il kartodromo del Misano World Circuit Marco Simoncelli, ed al Motor Ranch VR46 a Tavullia per un’intensa tre-giorni di Raduno Collegiale.

Le prime due giornate, una ciascuna riservata ai Pata Talenti Azzurri FMI del Gruppo A (più giovani) e del Gruppo B (di maggior esperienza), si sono svolte al “Misanino” con un dettagliato programma di lavoro. Nella mattinata, focus dedicato alla parte atletica con l’inesauribile apporto del Preparatore Atletico FMI Marco Di Marcello, prima di passare ad una rifinitura tecnica ed al programma pomeridiano, con tre ore di prove in sella alle OHVALE GP-0 con il chiaro intento di affinare la tecnica ed i fondamentali di guida. Nonostante le elevate temperature superiori ai 30° (60° dell’asfalto), i Pata Talenti Azzurri FMI hanno risposto bene, portando a termine gli esercizi previsti dal Direttore Tecnico Velocità FMI Roberto Sassone e dai Tecnici FMI Massimo Roccoli, Alex De Angelis e Gianluca Nannelli.

La giornata di venerdì 25 giugno ha visto i piloti del Gruppo B tornare in azione in un impianto d’eccellenza rappresentato dal Motor Ranch VR46 di Tavullia. Una straordinaria opportunità per accrescere il proprio bagaglio tecnico, prendendo sempre più fiducia nella guida del Flat Track grazie agli insegnamenti del Tecnico FMI Marco Belli e di Francesco Cecchini, 6 volte vincitore della FIM Flat Track Cup, Pata Talento Azzurro e Tecnico FMI.

In questa circostanza si è unito anche il gruppo dei Pata Talenti Azzurri FMI del Trial, per la prima volta in assoluto ospitati al Motor Ranche VR46. Un’occasione volta a riaffermare la filosofia multidisciplinare del progetto, con uno scambio continuo e reciproco di esperienze ed informazioni destinate ad accrescere la preparazione tecnico-agonistica dei giovani piloti supportati dalla FMI e da Pata Snack.

Roberto Sassone, Direttore Tecnico Velocità FMI: “Tre giornate di lavoro intense, senza soste, ma che ci lasciano una grande soddisfazione per l’impegno profuso da parte dei nostri ragazzi e per i positivi riscontri ottenuti. Mercoledì e giovedì a Misano è stato svolto un lavoro di formazione, incentrando le nostre attenzioni su diversi aspetti. In primis, individuare delle opportune contromisure ad alcune lacune evidenziate nella prima parte della stagione, con alcuni esercizi espressamente pianificati per questo scopo. Cronometro alla mano, i ragazzi hanno reagito bene al carico di lavoro, confermando la loro proverbiale preparazione atletica, tanto da non accusare la fatica e le elevate temperature a tratti intorno i 35°. Nella conclusiva giornata ci siamo trasferiti al Motor Ranch VR46 di Tavullia per una produttiva sessione di allenamento di Flat Track, seguiti da Marco Belli e da Francesco Cecchini. I piloti, ancora una volta, si sono mostrati instancabili, fortificando lo spirito di gruppo in tutte le attività previste in questa tre-giorni. Con noi inoltre era presente il gruppo dei Talenti Azzurri del Trial, certificando la multidisciplinarietà del nostro progetto, con un costante confronto volto ad accrescere la preparazione tecnica dei ragazzi impegnati in diverse specialità del motociclismo. Da parte nostra va un doveroso ringraziamento alla VR46 per la disponibilità del Motor Ranch ed al gruppo di lavoro per il buon esito di questo collegiale. Dai tecnici Massimo Roccoli, Alex De Angelis, Gianluca Nannelli al preparatore Marco Di Marcello per la parte atletica, così come ai già menzionati Belli e Cecchini per il loro inesauribile apporto al seguito dei Talenti Azzurri nel Flat Track ed a Marzio Leoncini che ha reso possibile sul piano organizzativo questo nono appuntamento stagionale riservato ai Talenti Azzurri.“

I Pata Talenti Azzurri FMI della Velocità saranno impegnati su due fronti nel fine settimana del 3-4 luglio prossimi: all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola per il terzo round dell’ELF CIV 2021, così come all’Autódromo Internacional do Algarve di Portimão per la quarta prova del FIM CEV Repsol valevole per il Mondiale Junior Moto3 e la European Talent Cup.

