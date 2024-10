Tre titoli italiani per i Pata Talenti Azzurri FMI della Velocità

Il 2024 della Velocità nazionale ha riservato la conquista di tre titoli italiani da parte dei giovani Pata Talenti Azzurri FMI. Cristian Borrelli (Dunlop CIV PreMoto3), Josephine Bruno (Dunlop CIV Femminile) e Lorenzo Fino (FIM MiniGP Italy Series OHVALE 190) si sono laureati Campioni italiani nelle rispettive categorie di appartenenza, ben figurando ad ogni evento previsto dal calendario.

Partendo dal Dunlop CIV PreMoto3, i giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno monopolizzato le prime quattro posizioni della classifica finale di campionato. Con un bottino di cinque vittorie ed altri due piazzamenti a podio, Cristian Borrelli (Bucci Moto Factory) si è laureato Campione 2024 a precedere Gionata Barbagallo (Team Echovit Pasini Racing) e gli esordienti Edoardo Savino (Team Leopard Academy by Roc’N’Dea) e Lorenzo Pritelli (Bucci Moto Factory).

Sesta in campionato Luana Giuliani (Angeluss Team), tra le note positive della stagione come testimoniato dal superlativo weekend vissuto ad Imola con un quarto ed un sesto posto nelle due gare. Più volte nel gruppo di testa, sfortunatamente Elisabetta Monti (AC Racing) ha riportato un infortunio nel conclusivo round che non le ha permesso di chiudere nel migliori dei modi una stagione da protagonista. Da segnalare inoltre il terzo posto di Gara 2 ad Imola a firma Matteo Gabarrini (Team Echovit Pasini Racing), quest’anno contestualmente impegnato anche nella European Talent Cup.

Il progetto Pata Talenti Azzurri FMI ha inoltre primeggiato nel Dunlop CIV Femminile con Josephine Bruno (GradaraCorse Kawasaki), indiscussa protagonista della stagione 2024 dove è riuscita a concludere anche al secondo posto nel Women’s European Championship. Nel Dunlop CIV Moto3 altresì Pierfrancesco Venturini (AC Racing BeOn) si è classificato nono, centrando il terzo posto in Gara 1 ad Imola ed una serie di vittorie nella Coppa Italia Junior.

Passando al CIV Junior, nella FIM MiniGP Italy Series OHVALE 190 si è laureato Campione all’esordio Lorenzo Fino (Leopard Academy) a precedere Luca Rizzi (DPS Racing Team), entrambi qualificatisi per la FIM MiniGP World Final del prossimo mese di novembre a Valencia. Nella medesima classe, Simone Vianello (FRT by M&M) ha concluso settimo con due piazzamenti a podio all’attivo. La FIM MiniGP Italy Series OHVALE 160 ha visto Carmelo Greco (TT4 Barreca Junior Racing Team) classificarsi terzo dopo aver comandato la classifica di campionato fino all’ultimo round, quarto ed in costante ascesa Mattia Gabrielli (Leopard Academy) con Filippo Balestrero (M&T Squadra Corse) nono.

Roberto Sassone, Direttore Tecnico Velocità FMI: “La stagione 2024 del CIV sicuramente si è rivelata molto positiva per i Talenti Azzurri. Ci eravamo prefissati la conquista di due titoli e due titoli siamo riusciti a vincere: PreMoto3 con Cristian Borrelli, Femminile con Josephine Bruno. Partendo dalla PreMoto3, ha vinto il pilota più esperto e concreto, ovvero Borrelli, ma si sono distinti in positivo anche gli esordienti Edoardo Savino e Lorenzo Pritelli oltre che Gionata Barbagallo, i quali hanno monopolizzato le prime 4 posizioni in classifica. Da rimarcare i risultati conseguiti da Luana Giuliani, sesta in campionato, riuscendo a concludere al quarto posto ad Imola. Qualcosa di davvero strepitoso considerando che non correva da un anno con le moto a ruote alte ed ha ottenuto un piazzamento importante in un campionato di così alto livello. Bene anche Elisabetta Monti, a più riprese nelle posizioni che contano, con l’auspicio possa recuperare in fretta dal brutto infortunio riportato ad Imola. Sempre a proposito delle nostre ragazze, Josephine Bruno ha vinto il CIV Femminile classificandosi seconda nell’Europeo, riaffermando il suo valore in ogni gara. Nella Moto3 Pierfrancesco Venturini è salito sul podio ad Imola da debuttante e questi sono gli spunti positivi da sottolineare. Per tutti i Talenti Azzurri del CIV è stato un anno di crescita, dove dalla prima all’ultima gara hanno compiuto uno step importante e questo è ciò che conta, considerando che la PreMoto3 è una categoria che deve servire alla loro formazione tecnica e sportiva da sfruttare, ove possibile, nei campionati internazionali. Passando al CIV Junior, siamo molto felici del successo nella 190 di Lorenzo Fino e del fatto che Luca Rizzi sia stato sempre tra i protagonisti. Entrambi sono pronti al passaggio in PreMoto3 così come Simone Vianello, il quale per un discorso di statura soffriva particolarmente sulle piste veloci. Nella 160 Carmelo Greco, dopo aver comandato la classifica, ha perso il titolo proprio all’ultimo round di Varano. Onore a Maicol Colazzo che si è meritato la vittoria finale in un crescendo vissuto soprattutto nella fase conclusiva della stagione. Sempre tra i Talenti Azzurri, Mattia Gabrielli e Filippo Balestrero hanno fatto esperienza, a tratti con risultati di rilievo. In conclusione possiamo ritenerci soddisfatti della crescita dei Talenti Azzurri impegnati tra il CIV ed il CIV Junior, ancor più guardando all’attività internazionale dove Luca Lunetta sta facendo benissimo nel Mondiale Moto3, Guido Pini è in lotta per la top-3 di campionato del Mondiale JuniorGP ed abbiamo tre piloti coinvolti nel nostro progetto nei primi 10 della European Talent Cup, ovvero Giulio Pugliese, Leonardo Zanni e Gabriel Tesini. Un ringraziamento al nostro gruppo di lavoro formato da Alessandro Brannetti, Marco Di Marcello, Davide Stirpe, Gianluca Nannelli con l’inesauribile apporto di Marzio Leoncini: tra di noi si è instaurata una collaborazione stretta, seguendo una linea molto tecnica e professionale che ha permesso la buona riuscita delle nostre attività a supporto dei Talenti Azzurri“.

