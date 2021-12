Trenitalia, da gennaio aumento costo dei biglietti ferroviari in Sicilia

Più 10 per cento da gennaio 2022. E’ questo il “regalo” fatto da Trenitalia ai siciliani. Con il nuovo anno il prezzo dei biglietti per chi viaggia in treno lungo le tratte siciliane aumenterà per effetto del nuovo accordo firmato tra la Regione Siciliana e Trenitalia, che gestisce il servizio ferroviario in Sicilia come nel resto d’Italia.

Questo, secondo quanto sottolineano dal comitato dei pendolari Ciufer e raccolto da Repubblica, sarebbe il terzo aumento del costo dei biglietti ferroviari dal 2015, mentre il servizio, lamentano gli utenti, è rimasto sempre lo stesso. Le cifre dei treni regionali in Sicilia? 373 convogli soppressi o giunti a destinazione oltre l’orario previsto nel periodo 30 novembre-11 dicembre ed il clamoroso flop di Frecciabianca, il treno che avrebbe dovuto essere superveloce, ma che è arrivato a Catania da Palermo dopo il “normale” convoglio regionale che fa la stessa tratta. Intanto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, ha annunciato che chiederà a Trenitalia di fare slittare di un anno l’aumento previsto per il prossimo mese di gennaio per venire incontro alle lamentele degli utenti.

Ciro Cardinale

Com. Stam.