Trenitalia, Figuccia: “Nuovi treni elettrici alla Regione Fondi investiti per un trasporto pubblico moderno”

Palermo – “Questi nuovi treni elettrici monopiano sono il frutto di un investimento concreto del governo Schifani, che punta su un trasporto pubblico moderno, sostenibile e al servizio delle persone”. Lo ha detto Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, che stamattina ha partecipato alla consegna di due nuovi treni elettrici monopiano del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) alla Regione siciliana.

“I treni – ha aggiunto – sono dotati delle più moderne tecnologie in termini di sicurezza, accessibilità e comfort e contribuiranno a ridurre le emissioni, migliorare la puntualità e incentivare l’uso dei mezzi pubblici”.

Com. Stam.