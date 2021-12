Trenitalia, non ci sarà l’aumento del costo dei biglietti

Contrordine. Da gennaio non ci sarà più l’annunciato aumento del costo dei biglietti ferroviari siciliani. Lo ha detto Marco Falcone, l’assessore regionale alle Infrastrutture, ospite di una trasmissione televisiva. In più la Regione Siciliana ha previsto agevolazioni tariffarie per chi viaggia in treno.

Sulla Trapani–Alcamo ci sarà così il 30 per cento di sconto, per compensare i disagi causati dal blocco della via Milo; sconti pure per chi viaggia da Modica a Caltanissetta, passando per Gela; ancora, il costo delle tariffe ferroviarie sarà abbattuto del 55 per cento per chi transita da Caltagirone verso Catania; altre riduzioni pure per le tariffe ferroviarie per chi viaggia tra Capaci e Palermo. Insomma, Falcone ha voluto mandare un messaggio tranquillizzante ai pendolari siciliani che si sono lamentati dopo l’annuncio fatto nei giorni scorsi di un aumento dei biglietti regionali Trenitalia, a partire dal prossimo mese di gennaio, mentre le linee ferrate sono fatiscenti, i treni sistematicamente in ritardo ed i disagi per chi viaggia con i mezzi pubblici all’ordine del giorno.

Ciro Cardinale

Com. Stam.