Trezzano Rosa (MI), trovato con 38 chili di droga e oltre 90.000 euro in contanti: la Polizia di Stato arresta un 46enne
La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 46 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Ieri pomeriggio, gli agenti della 6^ sezione della Squadra Mobile milanese, nel corso del servizio antidroga in zona Sempione hanno notato il 46enne a bordo di un’utilitaria, risultata poi a noleggio. I poliziotti, insospettiti, hanno dunque fermato l’uomo per un controllo, a seguito del quale è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e 230 euro in contanti mentre all’interno dell’autovettura, nel borsone che aveva nel bagagliaio, sono stati rinvenuti e sequestrati cento panetti di hashish per un peso complessivo di 9,6 chilogrammi, 32 grammi di cocaina occultati all’interno del bracciolo porta oggetti e due telefoni cellulare. Da ulteriori accertamenti, gli agenti sono risaliti ad un box a Trezzano Rosa (MI) dove sono stati sequestrati 22 chili di hashish, poco più di 6 chili di marijuana, 100 grammi di cocaina e una macchina conta soldi mentre, nell’abitazione dell’uomo, sempre a Trezzano Rosa (MI), sono stati sequestrati oltre 92.000 euro.
Il 46enne, con precedenti, è stato arrestato e accompagnato presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore.