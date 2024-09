Trial delle Nazioni 2024. La Maglia Azzurra conquista il podio in tutte le competizioni

Secondo posto sia per la formazione maschile che per la squadra femminile. Vittoria di spessore nel Challenge.

Un risultato che sa di futuro e che conferma il presente. Al Trial delle Nazioni 2024 andato in scena oggi a Pobladura de Las Regueras, la Maglia Azzurra ha conquistato il podio in tutte le competizioni: secondo posto per la squadra maschile e la formazione femminile e vittoria nel Challenge.

TDN MASCHILE

Con il primo gradino del podio andato alla Spagna, la formazione composta da Matteo Grattarola (Beta), Luca Petrella (Gas Gas) e Lorenzo Gandola (Beta) è riuscita ad aggiudicarsi la seconda posizione dopo una lunga battaglia con la Francia. Dopo l’inizio della prima tornata, la sesta zona ha creato qualche difficoltà all’Italia, che però ha concluso bene la prima parte di gara con un totale di 46 penalità, davanti alla Francia (53) e dietro alla Spagna (21). Nel secondo giro, dopo una prima metà alla pari, la Maglia Azzurra è riuscita a prendere il largo e a sfruttare le penalità di tempo dei transalpini, concludendo al secondo posto con 86 lunghezze totali. Prima la Spagna a quota 42, terza la Francia a 106.

TDN FEMMINILE

E’ un risultato storico quello dell’Italia femminile: infatti, Andrea Sofia Rabino (Beta), Alessia Bacchetta (Gas Gas) e Martina Gallieni (Scorpa) hanno conquistato il secondo posto, il primo nella storia per le ragazze. Dopo qualche difficoltà iniziale, la nostra nazionale ha concluso la prima tornata al terzo posto con 29 penalità dietro alla Spagna (26) e Gran Bretagna (7). Nel secondo giro, la decima Zona e un filotto di zero penalità dall’undicesima alla quindicesima Zona sono state decisive per il sorpasso ai danni delle spagnole per un singolo punto. La classifica finale vede la Gran Bretagna vincitrice a quota 14 penalità, Italia seconda a 44 e Spagna terza a 45.

CHALLENGE

Nella competizione delle squadre miste composte da giovani, Martina Brandani (Sherco) e Fabio Mazzola (TRRS) riportano gli Azzurri sul gradino più alto del podio, dopo il successo al TDN 2022 a Monza. La vittoria non è mai stata in discussione: i giovani ragazzi hanno chiuso con 51 penalità, staccando di 11 punti la Norvegia (62) vincitrice dello scorso anno. Terza piazza per la Germania (92).

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “E’ un risultato storico quello dell’Italia al Trial delle Nazioni: i podi ottenuti nelle tre competizioni sono frutto di grande passione e duro lavoro da parte dei nostri piloti. La squadra maschile e quella femminile hanno dato nuovamente prova di essere tra le formazioni più forti al mondo, mentre il primo posto nel Challenge ha dimostrato quanto sia promettente il vivaio italiano”.

Fabio Lenzi, Commissario Tecnico FMI: “La soddisfazione per questa giornata è grandissima: abbiamo raggiunto il miglior risultato possibile in tutte le competizioni. Voglio ringraziare e fare i complimenti ai piloti, agli assistenti, ai team manager e a tutte le persone che hanno collaborato in questa trasferta, abbiamo lavorato tutti come una grande squadra e questa è la soddisfazione più grande”.

FOTO FMI