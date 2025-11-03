Trieste: due arresti del Nucleo Investigativo dei Carabinieri per ordini di carcerazione

“Nell’ambito dei costanti servizi di prevenzione e repressione dei reati sul territorio, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trieste hanno eseguito, in due distinte operazioni, altrettanti ordini di carcerazione nei confronti di soggetti colpiti da ordini di carcerazione emessi dall’Autorità Giudiziaria.

In particolare, nel corso della tarda serata del 25 ottobre, durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di via Valmaura, i militari hanno identificato un cittadino italiano, classe 1976, pluripregiudicato, sul quale pendeva un ordine di carcerazione per cumulo di pene pari a 7 mesi e 20 giorni di reclusione emesso dal tribunale di Trieste.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Trieste.

Nella mattinata del 28 ottobre, invece, nel corso di un distinto servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, nel quartiere Borgo San Sergio, i militari del medesimo Nucleo hanno rintracciato un cittadino italiano, classe 1982, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Trieste. L’uomo deve scontare una pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di rapina.

Completate le procedure di identificazione e notifica, sarà condotto presso la Casa Circondariale di Trieste. Anche in questo caso, l’Autorità Giudiziaria è stata tempestivamente informata.

Le due operazioni rientrano nell’attività quotidiana del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Trieste, impegnato costantemente nel controllo del territorio e nell’esecuzione dei provvedimenti restrittivi disposti dall’Autorità Giudiziaria.

Si puntualizza che il procedimento penale nei confronti degli indagati è ancora nella fase delle indagini preliminari, che la loro responsabilità effettiva sarà vagliata nel corso del successivo processo e che non sono fornite le generalità degli indagati né elementi per la loro identificazione.