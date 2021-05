Trieste – Preoccupazione da parte della Lega a Trieste per la chiusura momentanea di un commissariato di Polizia nella periferia della citta’. E anche per la carenza di personale, in un altro presidio del territorio.

Timori in parte condivisi anche dai sindacati della categoria. A sollevare il problema e’ il consigliere regionale del Carroccio Giuseppe Ghersinich, dopo la notizia che il commissariato nel quartiere di Rozzol Melara, sara’ chiuso per due giornate. “L’auspicio- sottolinea- e’ che non si protragga oltre”. Secondo il consigliere a Trieste “la situazione rimane critica soprattutto per quello che riguarda i presidi periferici. Infatti a Rozzol Melara si aggiunge la carenza di personale di Opicina, che a fronte di una necessita’ di 30 persone, ne conta solo 10”.

Lorenzo Tamaro, segretario provinciale del Sap, Sindacato autonomo di Polizia, evidenzia i disagi proprio per Opicina. “Per Rozzol Melara- commenta alla Dire- avevamo fatto una battaglia nel 2012, perche’ non venisse ridimensionato. Ma credo che in questo momento si tratti solo di qualche giorno di stop senza ulteriori conseguenze. Per Opicina invece siamo fortemente preoccupati”. La sede si trova sull’altipiano carsico, e secondo Tamaro la carenza di personale e’ evidente.



“Dai 33 agenti di qualche anno fa sono rimasti in 10, 2 dei quali si apprestano alla pensione. Per far funzionare tutti i servizi- spiega- ci vogliono almeno una trentina di persone. Questa lenta emorragia ci fa pensare a una futura chiusura, una prospettiva su cui il Sap e’ assolutamente contrario”.

Ghersinich ricorda quanto i commissariati periferici siano fondamentali e che “la sicurezza deve essere garantita a tutti I cittadini, in particolare in queste aree piu’ difficili, ma anche al personale delle forze dell’ordine che non puo’ continuare a operare sotto organico e con chiusure a singhiozzo”, conclude.



Com. Stam. Fonte «Agenzia DIRE»