Trieste, omicidio di un’anziana: presunta autrice fermata dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trieste hanno risolto in tempi rapidissimi il tragico caso dell’omicidio della signora TREGNAGHI Isabella, triestina classe 36, trovata con la gola tagliata ieri alle 13.40 nel suo appartamento di via delle Beccherie, 7.

La donna viveva sola e i suoi figli, che abitano fuori regione, avevano installato un impianto di videosorveglianza da remoto nell’abitazione per poterla monitorare durante la giornata. Alle 13.30 di ieri, proprio mentre visionava le immagini da remoto, una figlia della vittima che vive fuori città notava all’interno della casa dell’anziana una figura femminile a lei sconosciuta e delle vistose macchie di sangue sul pavimento. Non vedeva però la madre. Allertava quindi, tramite il 112 NUE, le forze dell’ordine che giungevano sul posto dopo pochi minuti con militari in servizio alla Compagnia di Trieste via Hermet. Con loro giungevano anche la Sores ed i Vigili del fuoco. Entrati nell’appartamento, i Carabinieri notavamo il corpo della donna riverso a terra in mezzo al sangue con un vistoso taglio alla gola. Dopo aver messo in sicurezza la zona, acquisivano dal nipote della vittima alcuni screenshot della registrazione in cui compariva la donna sconosciuta e diramavano le immagini a tutti i militari del Comando Provinciale per le ricerche. Appena visionatele, uno

dei carabinieri del Nucleo Investigativo riconosceva la donna ricercata e, pertanto, venivano fatti convogliare uomini e mezzi presso l’abitazione della presunta omicida, senza però trovarla.

Si provvedeva quindi a cinturare la zona per evitare che la stessa, che poteva anche trovarsi in casa, potesse darsi alla fuga da una delle finestre dell’abitazione che si trova al piano terra. Durante l’attesa uno dei militari impiegati nota il sopraggiungere di un’autovettura e vedeva alla sua guida proprio la donna che stavano cercando. Alla vista dei Carabinieri, però, non si fermava presso la sua abitazione, ma continuava la marcia. I militari si mettevano allora al suo inseguimento e la autovettura veniva fermata poco dopo. La donna, una 58enne italiana, veniva quindi portata presso gli uffici del Comando Provinciale. Su sua spontanea indicazione, in un cassonetto venivano ritrovati gli indumenti, sporchi di sangue, che indossava al momento dell’omicidio.

Durante l’interrogatorio, tenutosi presso la Caserma di via dell’Istria e condotto dal Procuratore f.f. della Procura della Repubblica di Trieste, dott. Federico Frezza, e dai sostituti incaricati delle indagini, dott.ssa Ilaria Iozzi e dott. Andrea La Ganga, la donna ha ammesso di aver asportato beni alla vittima, rinvenuti nella busta unitamente agli indumenti sporchi di sangue. Quale movente del delitto la donna riferiva trattarsi della degenerazione di un litigio.

Al termine veniva disposto il fermo per indiziato di delitto per il reato di omicidio volontario a carico della 58enne triestina. Dopo le formalità di rito, la donna è stata condotta presso la locale casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida del GIP.

Nel corso della notte, durante un sopralluogo a casa della vittima, è stata rinvenuta l’arma del delitto. Si tratta di un coltello da cucina, che i militari stanno analizzando per capire se fosse già presente in casa o se sia stato portato in loco dalla omicida.

Le indagini sono ancora in corso per determinare tutti gli elementi dell’evento e per l’esatta ricostruzione delle dinamiche.

E fin d’ora accertato che le due donne si conoscevano, e che la vittima ha di sua volontà fatto entrare in casa l’altra donna; non sono noti gli esatti rapporti tra le due, né da quanto tempo si conoscessero.

Nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio