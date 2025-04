Trionfo assoluto per Rovera alla 4 Ore di Barcellona

Scattati 17esimi in griglia con un equipaggio LMP2 Pro-Am sulla Oreca di AF Corse, il pilota varesino e i francesi Perrodo e Vaxiviere scalano la classifica fino alla vittoria sotto alla bandiera a scacchi e, come nel 2024, si aggiudicano ovviamente anche la propria categoria nel primo atto dell’European Le Mans Series. Ora rientro agli impegni ufficiali Ferrari per il round che apre il GT World Challenge a Le Castellet

Barcellona (Spagna). Per Alessio Rovera inizia nella maniera più bella e sorprendente, cioè con un’incredibile vittoria assoluta dopo aver rimontato 16 posizioni, l’European Le Mans Series 2025. Protagonista dello stint centrale della gara al volante della Oreca 07 Gibson LMP2 del team AF Corse, Il 29enne pilota varesino ha trionfato alla 4 Ore di Barcellona insieme ai francesi François Perrodo, autore del primo stint, e Matthieu Vaxiviere, che con tre sorpassi finali ha concluso il lavoro di squadra sotto alla bandiera a scacchi. Rovera e compagni, che per via della categorizzazione “bronze” (pilota non professionista) di Perrodo formano una formazione di classe Pro-Am, hanno dunque realizzato un’impresa nel circus della ELMS al cospetto anche di tutti gli equipaggi Pro.

Assistito in toto dal team italiano, perfetto nella messa a punto del prototipo e nella strategia durante i momenti chiave della gara, il trio di AF Corse ha rimontato dalla 17esima posizione della griglia di partenza fino al trionfo finale, che naturalmente gli è valso anche il successo di classe LMP2 Pro-Am, categoria della quale sono campioni in carica e che li vide vincitori a Barcellona anche nell’aprile 2024. In quell’occasione conclusero sesti assoluti con il giro più veloce della corsa, segnato proprio da Rovera. Un precedente che rende la vittoria odierna non casuale, anche se certamente inusuale per un equipaggio Pro-Am.

Rovera dichiara: “E’ il mio primo successo assoluto nella ELMS ed è arrivato in rimonta nella maniera più inattesa. Vincere in LMP2 Pro-Am è già bello, vincere l’assoluta è qualcosa di speciale. Sono davvero contento per la squadra, fra l’altro con Perrodo in questi anni abbiamo condiviso tante vittorie e questo è senza dubbio un traguardo del tutto particolare. In gara abbiamo sempre cercato di spingere ma anche di mantenere gli pneumatici in ottica finale e nell’ultimo stint Vaxiviere è stato molto bravo. Devo dire che il prototipo era fantastico, lo è stato fin dai test di lunedì per tutta la settimana. I nostri ingegneri e meccanici hanno svolto un lavoro magnifico, anche nei pit-stop, siamo davvero felici”.

Dopo il brillante trionfo di Barcellona, la prossima settimana Rovera ritornerà agli impegni ufficiali con la Ferrari in GT. ad attenderlo un altro importantissimo appuntamento, anche in questo caso da affrontare da campione in carica: il primo round della Endurance Cup del GT World Challenge, che il pilota del Cavallino affronterà in notturna a Le Castellet sabato 12 aprile in equipaggio con Alessandro Pier Guidi e il monegasco Vincent Abril al volante della Ferrari 296 GT3 di AF Corse – Francorchamps Motors.

European Le Mans Series 2025: 6 aprile 4 Ore di Barcellona; 4 maggio 4 Ore di Le Castellet; 6 luglio 4 Ore di Imola; 24 agosto 4 Ore di Spa; 14 settembre 4 Ore di Silverstone; 18 ottobre 4 Ore di Portimao

GT World Challenge Endurance Cup: 12 aprile Castellet; 1° giugno Monza; 28-29 giugno 24 Ore di Spa; 31 agosto Nurburgring; 12 ottobre Barcellona / Sprint Cup: 4 maggio Brands Hatch; 18 maggio Zandvoort; 20 luglio Misano; 3 agosto Magny-Cours; 21 settembre Valencia

Sito ufficiale di Alessio Rovera: www.alessiorovera.it

Com. Stam. + foto

Rovera action Oreca LMP2 Barcellona Elms25