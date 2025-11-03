Trionfo Italia agli Europei di Pattinaggio Inline Freestyle

Ad Anagni gli azzurri chiudono con 21 medaglie: 9 ori, 7 argenti e 5 bronzi. Prima storica vittoria della nostra Nazionale su Spagna e Ucraina

Andati in archivio nel weekend ad Anagni gli Europei di Pattinaggio Freestyle. l’Italia assoluta protagonista dell’appuntamento 2025. Gli azzurri chiudono i Campionati in testa al medagliere generale. Tutte le avversarie, prime fra tutte Spagna e Ucraina, costrette a inchinarsi di fronte a una squadra che ha saputo unire talento, compattezza e cuore.

Con 21 medaglie totali, l’Italia conclude un Campionato Europeo storico, il primo in cui si aggiudica il medagliere finale. Una vittoria che non è solo numeri e podi, ma anche emozione e passione. Team azzurro che centra 9 ori, 7 argenti e 5 bronzi.

Ora lo sguardo è già rivolto a Singapore, dove, a fine novembre, andranno in scena i Campionati Mondiali. La concorrenza asiatica sarà spietata, ma la nostra Nazionale ha dimostrato di avere tutto: classe, talento e fame di vittoria.

Importanti i numeri dell’Edizione 2025 di Anagni dedicata alla disciplina su rotelle. L’evento andato in scena dal 31 ottobre al 2 novembre. Il palazzetto dello Sport “Tiziano Ciotti” quinta perfetta della manifestazione che ha visto la partecipazione di oltre 120 atleti, provenienti da 12 Paesi, con la presenza, tra gli altri, di team come Francia, Spagna, Polonia, Germania, Repubblica Ceca.

L’evento, organizzato dalla Universe Skating ASD, sotto l’egida e con il supporto di World Skate Europe e Skate Italia (Federazione Sport Rotellistici), con il sostegno del Dipartimento dello Sport – Ministero per lo Sport e i Giovani e del Comune di Anagni.

Europei all’insegna della sostenibilità

Da segnalare come, sulla scia di un progetto sperimentale avviato la scorsa estate con il World Skateboarding Tour 2025, la Federazione Skate Italia, in collaborazione con la Universe Skating (ASD organizzatrice) e l’Amministrazione locale, ha attivato una serie di iniziative in tema di sostenibilità anche nell’ambito del Campionato Europeo di Anagni. Infatti, nel rispetto delle principali linee guida per eventi sportivi sostenibili, sono state adottate alcune particolari misure, quali l’efficientamento nell’uso dell’acqua, il contenimento dei fattori di inquinamento ambientale ed acustico, azioni di mobilità sostenibile, la raccolta differenziata, il riutilizzo di materiale già impiegato in precedenti eventi sportivi. Promosso anche un piano di comunicazione e di formazione sui temi della sostenibilità e l’acquisto di beni e servizi a km 0, da aziende certificate.

Significativa è anche la scelta di Skate Italia e World Skate Europe di assegnare la massima competizione continentale di Inline Freestyle ad Anagni, proprio con l’obiettivo di promuovere e realizzare progetti in aree e territori fuori dai circuiti dei grandi eventi sportivi internazionali, in un periodo di bassa stagionalità, al fine di valorizzare le caratteristiche e le diversità e portare nuovo indotto alla Città dei Papi.

Nazionale Italiana assoluta protagonista ad Anagni

È stata un Europeo indimenticabile, quello degli Azzurri, protagonisti assoluti dalla prima all’ultima giornata di gare. Tricolore quasi sempre alto a sventolare sul podio. L’Italia chiude in bellezza un Campionato da incorniciare. Iniziato alla grandissima venerdì scorso con il grande spettacolo della categoria Senior, con gli azzurri che hanno dominato la scena.

Dopo essersi già imposti nelle qualifiche, Valerio Degli Agostini e Lorenzo Demuru hanno confermato la loro superiorità conquistando rispettivamente oro e argento, nel classic freestyle slalom, davanti allo spagnolo Pau Bosch Coll, bronzo. Quarto posto per Lorenzo Guslandi, campione italiano in carica, seguito da Nicholas Yuki Santoni (5°) e Davide Picca (7°). Degli Agostini a medaglia anche nel classic freestyle di coppia, grazie all’argento centrato con la compagna di squadra Nexia Gualdi.

Tra le Senior donne è ancora dominio tricolore: Matilde Arosio si conferma campionessa europea nello speed slalom, davanti alla compagna di squadra Sveva Romano, oro ai recenti campionati italiani. Sul terzo gradino, Anna Kukushkina (atleta neutrale). Stesso copione nello slalom Senior Maschi: Federico Vietti e Alessandro Vignoni colorano d’azzurro i primi due gradini del podio, mentre il francese Paul Menet-Chao si aggiudica il bronzo. Valerio Degli Agostini sfiora il podio e chiude quarto.

Le emozioni non sono finite con lo Speed Slalom singolo. Infatti nelle prove a squadre, l’Italia ha piazzato altre due medaglie d’oro nel Team Speed, sia in campo maschile che femminile. Vittorie nette contro Francia e Repubblica Ceca. A chiudere la seconda giornata, lo show del Free Jump, la gara dei salti spettacolari. Tra le donne, Martina Zaffaina si piazza terza con un volo a 130 cm, mentre la regina della specialità, Francesca Brivio non delude e conferma il suo titolo europeo, saltando 136 cm. Argento di Gianmarco Savi nel Free Jump maschile.

Ma la festa azzurra esplode tra i senior maschi nella giornata conclusiva di domenica 2 novembre. Lorenzo Demuru, già bronzo mondiale di specialità, regala all’Italia un oro scintillante, frutto di una performance perfetta, tra controllo e ritmo. Accanto a lui, la soddisfazione di Valerio Degli Agostini, bronzo al termine di un percorso impeccabile che suggella un Europeo di altissimo livello. Buone anche le prove di Davide Picca, Lorenzo Guslandi e Nicholas Yuki Santoni, che chiudono poco fuori dal podio.

Bellissime le prove dei nostri Junior. Tra le tante medaglie centrate brillano gli ori di Siria Scipinotti, nello speed slalom femminile e di Daniele Salzillo, nello slalom maschile. Viola Luciani centra invece l’argento nella battle donne. Argento anche per Gioele Zuliani nello slalom maschile. Bronzo per Manuel Moretti nella battle uomini.

Com. Stam. + foto