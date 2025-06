Trionfo tricolore per la prima tappa del Mondiale Grand Prix Offshore Cervia-Milano Marittima: vincono Barlesi-Kumlin

Due gare ad alta tensione inaugurano la stagione iridata tra sorpassi, conferme e sfide tra i protagonisti della Classe 3D

Grande successo per il Grand Prix Offshore Cervia – Milano Marittima, primo round del Campionato Mondiale UIM Offshore Classe 3D e prova valida anche per il Campionato Italiano Classe 5000. Il lungo weekend appena concluso ha portato in Romagna otto tra i migliori equipaggi internazionali – provenienti da Italia, Finlandia e Francia – protagonisti di due gare combattutissime: la short race, di 12 giri più uno di ricognizione, e la long race, di 17 più uno.

Entrambe le prove hanno assegnato punti importanti per le classifiche mondiali e italiane. In short race il pubblico ha potuto assistere a uno spettacolo di grande qualità sportiva e tecnica. Dopo una partenza lanciata dietro la barca starter e il classico allineamento con bandiera verde, il primo a prendere la testa è stata la barca D96 Foresti & Suardi del team francese François Pinelli-Jan Trygve Braaten. Già durante il primo giro è, però, emersa la superiorità dell’equipaggio D20 Blu Banca composto dal romano Serafino Barlesi – già laureatosi campione europeo nella recente tappa di Trani – e Joakim Kumlin, che ha dominato la gara con un passo impressionante, chiudendo in prima posizione davanti ai finlandesi Markus Johnsson e Jussi Millymaki (D101, Johnsson Racing). Terzo gradino del podio per l’imbarcazione di François Pinelli e Jan Trygve Braaten.

La long race di domenica ha confermato l’egemonia del duo Barlesi-Kumlin, che ha portato a casa un preziosissimo bottino di punti sia per il Mondiale che per il Campionato Italiano. Seconda posizione per l’equipaggio francese Pinelli-Braaten, che ha dimostrato grande costanza e affidabilità. Sul terzo gradino del podio, questa volta, sono saliti i finlandesi Johnsson Markus e Millymaki Jussi, autori di una gara regolare e concreta. Con questo doppio successo a Cervia, l’equipaggio del Team Blu Banca – Barlesi e Kumlin – si conferma leader assoluto della categoria, ponendo una solida ipoteca sulla stagione 2025.

“Il Grand Prix Offshore Cervia-Milano Marittima ha rappresentato al meglio il potenziale della motonautica italiana: un evento straordinario sotto il profilo sportivo. Siamo orgogliosi di vedere i nostri team protagonisti in un contesto internazionale così competitivo” ha dichiarato Giorgio Viscione, Presidente della Federazione Italiana Motonautica. “Manifestazioni come questa rafforzano il ruolo dell’Italia nella promozione e nello sviluppo della Motonautica, sia a livello nazionale che internazionale.”

L’evento ha rappresentato non solo l’apertura ufficiale del Mondiale Classe 3D, ma anche la seconda tappa del Campionato Italiano Offshore Classe 5000 che conferma un parterre di equipaggi e team di altissimo livello, capaci di competere alla pari con i migliori a livello internazionale. Dopo la tappa di Cervia, la classifica generale del Campionato Italiano vede al comando Barlesi-Kumlin, seguiti da Montavoci-Assi-Scarpi e Magnani-Huober.

Il Grand Prix è stato anche l’occasione per far conoscere altre due eccellenze della Motonautica italiana. Nelle acque del Porto Turistico gli spettatori sono rimasti a bocca aperta di fronte alle evoluzioni di Roberto Mariani, campione mondiale, europeo e italiano di Moto d’Acqua Freestyle, e all’emozionante Fly Tandem Show, lo spettacolo creato dagli atleti Mattia Lancia e Carlotta Infussi, che unisce la disciplina dell’Hydrofly a quella del ballo in coppia, con “passi di danza” a 15 metri d’altezza.

Prossima tappa

Il prossimo appuntamento con l’Offshore sarà a Rodi Garganico, che dal 4 al 6 luglio ospiterà con la seconda tappa del Mondiale e la terza del Campionato Italiano.

ph 1 FIM_Mondiale Offshore_Cervia 2025 – 2 FIM_Mondiale Offshore_Cervia_Presidente Viscione – 3 e 4 FIM_Hydrofly_Cervia 2025 -FIM_Mondiale Offshore_Cervia_Barlesi-Kumlin_@FilippoMonti

