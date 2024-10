Tripla DL Racing per un triplo Super Trofeo a Barcellona

Il quinto round stagionale del monomarca europeo di Lamborghini recupera anche la seconda corsa non disputata a Le Mans e dunque saranno tre le gare che il team milanese dovrà affrontare con le Huracan ST Evo2 affidate a Testa, Badawy e Valkre, per la prima volta affiancato da Di Fabio, all’esordio: appuntamento sabato alle 16.50 e domenica alle 11.45 e 16.50, anche in tv

Milano. Archiviato l’Italiano GT Sprint domenica scorsa, DL Racing torna in azione in campo europeo nel Lamborghini Super Trofeo, di scena a Barcellona per il quinto e penultimo appuntamento stagionale, in programma nel weekend del 13 ottobre. Un fine settimana particolare attende il team milanese, pronto a schierare al via ben tre Lamborghini Huracan ST Evo2 in partnership tecnica con Krypton Motorsport nelle tre gare previste per l’occasione: le solite due a comporre la tappa spagnola più un’ulteriore corsa a conclusione della domenica per recuperare la gara 2 che gli organizzatori avevano cancellato in giugno a Le Mans nel corso del terzo round 2024. Per la squadra diretta dal team principal Diego Locanto e al muretto box da Fabrizio Del Monte quello che si disputa sul circuito catalano da Gran Premio sarà dunque un appuntamento ancora più impegnativo. Il team è pronto a schierare tre equipaggi di valore, due dei quali formati da un singolo pilota.

Riprendono infatti il rispettivo percorso nel Super Trofeo Europa due giovani 18enni di sicuro talento come il portoghese Rodrigo Testa , reduce dalle due preziose top-10 in rimonta centrate al Nurburgring, e l’egiziano Ibrahim Badawy, capace di mettersi in luce a più riprese sia nel monomarca “Lambo” sia nell’Italiano GT. Il terzo equipaggio DL Racing è invece inedito ed è formato dal pilota francese classe 1998 Lucas Valkre, abituale frequentatore della serie, e dalla new-entry Diego Di Fabio, che per la prima volta affianca Valkre e affronta il Super Trofeo dopo che con il team di Diego Locanto ha disputato una tappa del Campionato Italiano GT Endurance lo scorso luglio. Curiosità: proprio in quella prima gara disputata nei colori DL Racing al Mugello, Di Fabio centrò la vittoria in GT Cup in equipaggio con Testa e Badawy, mentre stavolta i tre saranno impegnati su tre vetture diverse.

Con 45 auto attese al via, sul circuito del Montmelò venerdì 11 ottobre le libere aprono il programma del weekend alle 13.10 e alle 17.50, mentre sabato si disputano qualifiche (alle 11.05) e gara 1 alle 16.50 (diretta tv su Sky Sport canale 256). Domenica gara 2 scatta alle 11.35 e la corsa finale di recupero di nuovo alle 16.50, entrambe trasmesse in diretta su Sky Sport Arena (canale 204). Sulla distanza di 50 minuti, le tre gare saranno trasmesse anche in live streaming su https://www.youtube.com/@LamborghiniSquadraCorse .

Il team principal e pilota Diego Locanto dichiara: “Per noi Barcellona sarà di preparazione all’exploit alle Finali Mondiali di novembre, quando ci presenteremo al via con quattro macchine. Il lavoro del team sarà quindi impostato anche in previsione di Jerez, che per noi è l’evento clou della stagione. In ogni caso vogliamo ben figurare già questo weekend e ho visto i ragazzi in positiva progressione nell’ultimo periodo. E’ chiaro che sarà molto importante effettuare delle qualifiche che ci permettano di partire nelle prime file perché poi è quello l’aspetto principale sul quale in alcuni casi abbiamo peccato quest’anno nel Super Trofeo. Se riusciamo a stare fra i primi in prova allora poi sono certo che potremo ottenere i risultati che meritiamo in gara”.

Lamborghini Super Trofeo Europe: 21 aprile Imola; 11 maggio Spa; 15 giugno Le Mans; 28 luglio Nurburgring; 13 ottobre: Barcellona; 15 novembre Jerez de la Frontera. World Finals: 17 novembre Jerez de la Frontera