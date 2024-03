Tripla Top Ten per Casarano Rally Team al 3° Event Show

Sulla pista salentina di Ugento Pezzuto, quinto, vince tra i Kart Cross e poteva essere primo assoluto, De Mitri e Torsello su Citroen C2 VTS sono ottavi primeggiando nella loro classe come Palma e Manco su Citroen Ds3 Sport, che chiudono decimi. In evidenza tutti gli altri nelle varie categorie.

Casarano(LE), 18 marzo. Ottimi piazzamenti per il Casarano Rally Team che oltre a trionfare nel Femminile del Campionato Italiano Rally con Carra – Torielli è stato protagonista del weekend con molti equipaggi al 3° Event Show disputato sul circuito di Ugento, meritando addirittura la vittoria assoluta.

Nicolò Pezzuto infatti ha chiuso la gara in rimonta con il suo Kart Cross fino al quinto posto, nonostante un primo percorso dove, per una distrazione, ha disputato un giro in più accumulando un ritardo di oltre 40 secondi, che ha recuperato nel corso degli altri passaggi, vincendo altri due parziali. ”Un vero peccato – ha dichiarato Nico a fine gara – abbiamo dimostrato di poter stare davanti a tutti, ma l’assenza del navigatore mi ha fatto un brutto scherzo, nel considerare i giri compiuti anche per la presenza di un ritardatario che mi ha fatto confondere. Sono comunque soddisfatto della mia prestazione, proverò a vincere alla prossima occasione”.

Dominio incondizionato in classe Racing Start Plus nella quale Marco De Mitri e Lorenzo Torsello si sono imposti su Citroen C2 VTS fra le aspirate e Antonio Dino Palma e Alessandro Manco su Citroen Ds 3 Sport fra le turbo entrambi 1600 di cilindrata, chiudendo rispettivamente ottavi e decimi della classifica assoluta.

Per quanto riguarda la Racing Start in classe 1600 terza piazza per Emanuele Sarcinella e Cristian Costantino su Citroen Saxo VTS, subito seguiti da Pierpaolo Calò e Gabriele Ciullo su Peugeot 106 16v, mentre Luca Sarcinella e Giorgio Casarano hanno chiuso sesti.

Assolo convinvente di Rocco Negro e Antonio Tundo in RS TB 1600 su MINI Cooper S come quello in Gruppo Slalom Speciale da parte di Patrizio forte e Robertio Buccarello su peugeot 2015 1.9 di classe S6.

In gruppo A spicca la seconda piazza in classe 1600 di Gaetano Manco e Giuseppe Vergato su Peugeot 205 VTI, mentre in gruppo N Giuseppe Martina e Francesco La Porta su Peugeot 106 hanno chiuso al quarto posto.

