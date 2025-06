“Tripli straordinari della Polizia Municipale”, la Uil- fpl: “Somme dovute ha chi a lavorato”

La nostra organizzazione sindacale è al fianco di tutti gli agenti di polizia municipale nelle ultime ore “rei” di avere lavorato troppo –

A dirlo in una nota è il segretario regionale Uil-fpl Totò Sampino che prosegue – In realtà, vogliamo precisarlo, non si tratta di “straordinari pagati il triplo” ma di progetti che nascono da normative di legge condivise da Sindaco e Prefetto. Gli operatori di P.M. hanno continuato a lavorare oltre il proprio orario ordinario di servizio tra l’altro senza alcun buono pasto, proprio perché non si trattava di straordinario. Com’è noto, il Corpo di Polizia Municipale è sotto organico e pertanto al fine di ottemperare alla molteplici richieste istituzionali gli operatori di P.M. hanno operato in forza di progetti finanziati dal Ministero degli Interni. La massa finanziaria dunque, non grava sulle casse del Comune ma su fondi ministeriali. Un potenziamento di servizi deliberato in Giunta Comunale, con un’organizzazione e un’articolazione di turni definita ed organizzata dal Comandante del Corpo di P.M. e dalle funzioni dirigenziali. I dipendenti hanno già prestato servizio in virtù di detti progetti a partire da luglio 2024 fino a dicembre-gennaio 2025 e non sono stati ancora pagati. Le determine di liquidazione e pagamento dei compensi effettuate dal Comandante del Corpo sono state restituite dalla Ragioneria Generale e ciò ha provocato la sospensione dei servizi e dei progetti “Scuole Sicure antidroga”, “Truffe agli anziani” e “Mala Movida”, attività strategiche nel monitoraggio del territorio palermitano. Lo stop a questi servizi ha diminuito notevolmente le attività di controllo del territorio considerando che a tutt’oggi, non sono previste assunzioni in un Corpo di Polizia Municipale il cui numero di operatori si aggira al di sotto degli 800 con una media anagrafica di 60 anni circa.

Pertanto – conclude Sampino – il nostro appello è che queste sacrosante spettanze vengano corrisposte senza indugio a chi ha lavorato impegnando il proprio tempo personale oltre l’orario di lavoro al fine di garantire alla cittadinanza di avvalersi di servizi che con l’attuale carenza di personale, non possono essere assicurati”.

