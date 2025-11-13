Tris di Lamborghini per DL Racing a Misano nel Supersport GT

Il team milanese arriva al gran finale della serie nazionale confermando le due Huracan ST Evo2 by Krypton Motorsport di punta con alla guida i giovani Mariani-Scauzillo e Santi, tutti protagonisti di una stagione ai vertici, e aggiungendo un esemplare per Levy padre e figlia, all’esordio con la squadra. Le due gare sono in programma domenica alle 11.00 e alle 16.45 in diretta sui canali web

Milano. Tra conferme nella lotta al vertice, rientri ed esordi speciali è stuzzicante il “menu” che DL Racing presenta all’ultimo e decisivo round del Supersport GT in programma nel weekend del 16 novembre al Misano World Circuit. Dopo il Tricolore conquistato nel Campionato Italiano GT Endurance e le Finali Mondiali Lamborghini dello scorso fine settimana, il team milanese corona anche la stagione della serie nazionale degli FX Racing Weekend, della quale è campione in carica e sul circuito romagnolo approda con ben tre Lamborghini Huracan ST Evo2 schierate in partnership tecnica con Krypton Motorsport.

Alla prima stagione in campionato e nella squadra diretta da Diego Locanto, in pista è atteso Danny Santi, momentaneo leader della classifica (al termine però si dovrà considerare lo scarto di due risultati sui dieci disponibili). Il 24enne pilota romano ha vinto a Monza e in campionato è reduce dai due solidi secondi posti (sei podi totali in stagione) conquistati nella tappa di casa disputata a Vallelunga a settembre. In quell’occasione solo la sfortuna privò Alessio Scauzillo di un grande risultato, ma il 18enne driver casertano è pronto a tornare sulla prorompente Gran Turismo da 600 cavalli della casa del Toro per confermarsi ai piani alti. Ad alternarsi con lui al volante, in equipaggio rientra il 26enne pilota eugubino Lorenzo Mariani. L’alfiere umbro di DL Racing ha saltato l’impegno di Vallelunga e ora ritorna in azione con rinnovate ambizioni su un circuito dove in monoposto ha sempre ottenuto buoni risultati, anche se stavolta per lui sarà la prima con una vettura Gran Turismo. Nell’annata dell’esordio in GT, nelle sei gare finora disputate Mariani ha inanellato una vittoria (gara 2 a Monza) e cinque podi e con Scauzillo ha già quindi dimostrato di poter formare un duo di vertice. La terza “Lambo” del team sarà quindi affidata a un equipaggio formato per intero dalla famiglia Levy, al debutto in squadra: largo a papà Andrea Levy, imprenditore e pilota piemontese ideatore del MiMo (Milano Monza Motor Show), e alla giovane figlia Federica.

Dopo le prime prove libere in programma venerdì alle 11.10 e alle 16.25, sabato 15 novembre la FP3 si disputa alle 12.00, mentre le qualifiche vanno in scena nel tradizionale doppio turno consecutivo in partenza alle 16.45. Domenica il clou decisivo con gara 1 alle 11.00 e gara 2 alle 16.45. Entrambe si svolgono sulla distanza di 35 minuti e saranno trasmesse in diretta streaming sui canali social Facebook e Youtube degli FX Racing Weekend.

Il team principal Diego Locanto dichiara in vista dell’ultima tappa del Supersport GT: “Per noi quello di Misano è un weekend importante a coronamento di una super stagione che il team ha affrontato sempre ai vertici su tutti i fronti, dal Tricolore GT agli impegni internazionali fino appunto alla serie in dirittura d’arrivo nella quale i nostri giovani, pur avendo dovuto affrontare avversari già vincenti e molto più esperti, da esordienti hanno saputo vivere una progressione molto importante. Strada facendo hanno anche dimostrato di poter battere proprio la concorrenza più competitiva o almeno di potersela giocare. Dopo questa ottima ‘scuola’ il prossimo anno mi aspetto di vederli protagonisti in campionati di maggior livello. Inoltre in questo finale portiamo una gradita novità. C’è curiosità per come si comporterà la famiglia Levy insieme al volante. Andrea ha più esperienza ed è già conosciuto negli ambienti AM, Federica ha già svolto due test con il nostro team ed è in crescita: vediamo che cosa riusciranno a dimostrare insieme nel weekend di gara, tutta la squadra li supporterà a dovere”.

Supersport GT 2025: 30 marzo Mugello; 20 aprile Imola; 6 luglio Monza; 21 sett. Vallelunga; 16 nov. Misano.

DL Santi Lamborghini action SupersportGT Vallelunga2025