Tris Italia: Pellielo d’oro, Stanco d’argento e De Filippis di bronzo In finale anche Fabbrizi, poi sesto. Domani si chiude con il Mixed Tem

Lonato del Garda (BS) – Gli Azzurri di Trap regalano al pubblico di casa grandissime emozioni. Oggi, nelle finali di Trap Individuali, gli atleti del Direttore Tecnico Marco Conti hanno centrato tre bellissime medaglie: l’oro di Giovanni Pellielo, l’argento di Silvana Stanco ed il bronzo di Mauro De Filippis.

Iniziando dalla gara maschile, l’infinito Giovanni Johnny Pellielo ha dimostrato che, a 55 anni, ha ancora tanto da dare al Tiro a Volo italiano. Il quattro volte Campione del Mondo e quattro volte medaglia olimpico ha chiuso le qualificazioni con un quasi perfetto 124/125 +0 che gli è valso il dorsale numero 3 per la finale. Meglio di lui solo Mauro De Filippis, primo con 124/125 +6, ed il britannico Matthew-John Coward-Holley, secondo con 124/125 +5.

Il vercellese, portacolori delle Fiamme Azzurre, ha affrontato la corsa al podio con la massima concentrazione e, superate indenne tutte le eliminatorie, si è ritrovato a duellare con il britannico per l’oro e l’argento. Rimontato e superato l’avversario nella prima rotazione dello scontro diretto, Johnny ha mantenuto il vantaggio e con 48/50 a 46/50 si è messo al collo l’ennesimo oro della carriera.

“La mia vita sportiva è nata su questo campo di tiro e tornare a vincere una medaglia d’oro, la terza su queste pedane, mi regala una gioia immensa – ha dichiarato l’otto volte olimpionico e, rispondendo ad una domanda sul suo futuro a cinque cerchi ha detto – I Giochi rappresentano il sogno di ogni sportivo e sarò pronto nel caso in cui dovessi essere selezionato per far parte della Squadra Italiana a Los Angeles, non potrò che rispondere “presente”!”.

Sul podio è salito anche De Filippis. Il poliziotto tarantino ha guidato la finale fino alla prima eliminazione, poi si è lasciato scappare qualche piattello di troppo e con 36/40 si è dovuto accontentare della medaglia di bronzo.

“Ritrovarmi in finale con Johnny (Pellielo, ndr) e Massimo (Fabbrizi, ndr) mi ha fatto un piacere immenso – ha spiegato il poliziotto tarantino – Questo dimostra quanto buono sia il lavoro che stiamo facendo con il Direttore Tecnico Marco Conti e quanto sia importante lo spirito di squadra. Sono soddisfatto della mia prestazione, soprattutto in qualificazione. In finale speravo di ottenere qualcosa in più, ma una medaglia di bronzo è comunque una grande soddisfazione”.

In finale anche Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP), quarto in qualificazione con 123/125, in finale si è fermato al sesto posto con 18/25.

Passando alla finale femminile, Silvana Maria Stanco è stata la migliore delle qualificazioni con 121/125. La tiratrice delle Fiamme Gialle, medaglia d’argento a Parigi 2024, ha affrontato la finale con la consueta grinta e, arrivata allo scontro diretto con l’australiana Laetisha Scanlan, si è arresa all’avversaria con il punteggio di 45/50 a 43/50. Sul podio anche la russa (in gara come Atleta Individuale Neutrale), medaglia di bronzo con 34/40.

“Sono davvero felicissima di questa medaglia, anche perché oggi a fare il tifo per me c’era anche il Comandante del Centro Sportivo delle Fiamme Gialle Gen. Antonio Marco Appella, che non manca mai di farmi sentire il suo supporto – ha dichiarato Stanco prima delle premiazioni – Salire sul podio quando si gareggia in casa regala un gusto infinito e ci tenevo davvero tantissimo”.

“Ogni commento è superfluo – ha dichiarato il Direttore Tecnico Marco Conti – I risultati parlano da soli. Faccio i miei complimenti a tutta la Squadra”

Domani la Coppa del Mondo si concluderà con la gara del Mixed Team. In pedana per difendere il Tricolore ci saranno le coppie miste composte da Giovanni Pellielo ed Erica Sessa e da Mauro De Filippis e Silvana Stanco. Per tutte le 54 squadre in gara ci saranno a disposizione 150 piattelli di qualificazione, al termine dei quali le migliori quattro si sfideranno nei medal match, in programma a partire dalle ore 15.00.

RISULTATI

Trap Maschile: 1° Giovanni PELLIELO (ITA) 124/125 (+0) – 48/50; 2° Matthew COWARD-HOLLEY (GBR) 124/125 (+5) – 46/50; 3° Mauro DE FILIPPIS (ITA) 124/125 (+6) – 36/40; 4° Walton ELLER (USA) 121/25 (+14) – 29/35; 5° Abdelaziz MEHELBA (EGY) 121/125 (+13) – 238/30; 6° Massimo FABBRIZI (ITA) 123/125 – 18/25.

RPO:10° Lorenzo FERRARI (ITA) 121/125; 114° Riccardo FACCANI (ITA) 111/125.

Trap Femminile: 1ª Laetisha SCANLAN (AUS) 120/125 (+0) – 45/50; 2ª Silvana Maria STANCO (ITA) 121/125 – 43/50; 3ª Lada DENISOVA (AIN) 116/125 – 34/40; 4ª Neeru NEERU (IND) 115/125 (+2) 30/35; 5ª Alessandra PERILLI (SMR) 120/125 (+1) – 23/30; 6ª Rachel TOZIER (USA) 118/125 – 20/25; 7ª Alessia IEZZI (ITA) 115/125 (+1); 37ª Sofia LITTAME’ (ITA) 110/125.

RPO: 17ª Erica SESSA (ITA) 113/125; 24ª Gaia Ragazzini (ITA) 112/125.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli. RPO: Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS); Riccardo Faccani (Fiamme Azzurre) di Alfonsine (RA).

Ladies: Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno (AV); Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE); Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD). RPO: Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA); Gara Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (RA).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

Tecnico Federale: Rodolfo Viganò.

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda

PROGRAMMA

Domenica 13 luglio Gara Trap Mixed Team

15:00 Medal Matches Mixed Team Trap – Diretta RaiSport

Com. Stam. + foto FITAV

CdM Lonato – Podio Femminile