Trofeo A112 Abarth: round finale al Brunello

Tredici gli equipaggi che si sfideranno sugli sterrati toscani per l’ultimo atto della Serie organizzata dal Team Bassano Lo scorso fine settimana, vittoria per Zanelli e Zanni nell’extra de La Grande Corsa

Romano d’Ezzelino (VI) – Dopo una stagione di confronti sugli asfalti di mezza Italia, tocca alla terra toscana emettere i verdetti ancora mancanti della quindicesima edizione del Trofeo A112 Abarth Yokohama; all’imminente Rally del Brunello sono tredici gli equipaggi che si sfideranno, alcuni dei quali appositamente iscritti per correre sugli sterrati dall’inimitabile fama.

Col titolo assoluto già in tasca Marcogino Dall’Avo e Manuel Piras saranno al via anche per chiudere al meglio la trionfale stagione che li ha visti svettare in cinque dei sei round disputati; saranno poi al via, per giocarsi le altre posizioni del podio finale, Marco Gentile e Niccolò De Rosa, navigati rispettivamente da Jenny Maddalozzo ed Isabel Forgiarini. Qualche speranza la nutre anche Giuseppe Cazziolato, a Montalcino in coppia con Simone Minuzzo ma a cercare di rimescolare le carte ci provano tre piloti le cui prestazioni saranno da seguire con attenzione: Orazio Droandi con Carlo Fornasiero alle note, Alvise Scremin con Marco Comunello e il rientrante Pietro Baldo assieme a Davide Marcolini col quale vinse l’edizione 2021 del Trofeo. Sarò la prima in assoluto, invece per Luigi Caneschi con Adriano Giannini, come anche per Mauro Rosa Bernardins con Karishma alle note. A completare il gruppo ci saranno inoltre Amerigo Salomoni con Miriam Iuretig, Paolo Imperato con Massimo Facchinetti, Fabio Vezzola navigato dal nipote Niccolò Abbatucci e Alberto Siviero con Riccardo Pellizzari che passa sul sedile di destra.

Dieci le prove speciali in programma: tre il venerdì e le restanti il sabato, per 104,82 chilometri con partenza e arrivo in Piazza del Popolo a Montalcino.

Inserita come gara a margine del Trofeo a cui erano ammessi gli iscritti all’edizione 2024, La Grande Corsa che si è disputata lo scorso sabato a Riva presso Chieri (Torino) ha visto al via cinque equipaggi. Ad aggiudicarsi l’iscrizione all’edizione 2025 messa in palio dagli organizzatori sono stati Fabrizio Zanelli e Claudio Zanni che hanno preceduto Fabio Basso e Cristian Damiano; terzi i giovani Luca Cortellazzi e Federico Busato, bravi a risalire dopo un inconveniente di alimentazione che ha fatto perder loro molto tempo ad inizio gara. Enrico Volpi e Vittoriano Mei hanno chiuso al quarto posto, mentre per Marcello Morino e Massimo Barrera la gara è finita anzitempo a causa di un’uscita di strada.

Classifiche e documentazione disponibili al sito web www.trofeoa112abarth.com

