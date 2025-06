Trofeo A112 Abarth Yokohama: Zanelli svetta al Lana Storico

Assieme a Zanni, il portacolori di Motoracing firma la seconda vittoria stagionale e allunga nella classifica generale. Podio completato da Dall’Avo – Piras e Domenighini – Clavel

Romano d’Ezzelino (VI) – Con la disputa del Rally Lana Storico sabato scorso a Biella, il Trofeo A112 Abarth Yokohama ha concluso il primo girone di gare con la presenza di undici dei dodici iscritti al rally piemontese; uno in meno in seguito alla defezione pre gara dell’equipaggio Fumagalli – Burlando per motivi personali del pilota.

Nella prima speciale si registra un ottimo exploit dei locali Luca Cortellazzi e Federico Busato che prendono un buon margine su Fabrizio Zanelli e Claudio Zanni, con Giacomo Domenighini ed Hermann Clavel in terza posizione. Il capoclassifica si fa però sentire nelle due prove successive e a metà gara conduce di 19”3 sul pilota di casa e 35” su Marcogino Dall’Avo e Manuel Piras che nel frattempo sono risaliti nella generale.

La svolta che darà la definitiva configurazione alla gara, avviene nel corso della quarta speciale nella ripetizione della “Campore” dove Cortellazzi è costretto al ritiro e nel contempo Dall’Avo recupera ben 26”1 a Zanelli, portandosi a soli 8”9. Mancano due prove alla fine e il gruppo si è assottigliato a soli sei equipaggi rimasti in gara; Zanelli risponde a Dall’Avo riprendendosi un vantaggio che supera il mezzo minuto rimandando il verdetto alla successiva e decisiva “Bioglio” che però viene forzatamente annullata a causa del nubifragio che ha flagellato la zona, e la classifica viene resa definitiva. Vincono quindi Zanelli e Zanni rafforzando il primato in classifica assoluta e anche nella “over 60”. Al secondo posto chiudono Dall’Avo e Piras, con Domenighini e Clavel a completare il podio; quarta posizione per Maurizio Ribaldone con Massimo Torricelli alle note e quinti si piazzano Enrico Volpi e Vittoriano Mei, con Paolo Imperato e Massimo Facchinetti a completare il gruppo dei classificati che, caso forse più unico che raro, conta sei piloti “over 60” su sei al traguardo.

Per quanto riguarda i ritirati, oltre a Cortellazzi e Busato, si erano in precedenza arresi nella prima speciale sia Lorenzo Bergamaschi e Flavio Sella, sia Marcello Morino con Massimo Barrera. Stessa sorte nel corso della seconda per Nicolò De Rosa e Martina Dal Maso e allo start della successiva per gli esordienti Roberto e Francesca Barbera.

Nella classifica generale alle spalle dei leader si verifica una situazione di grande equilibrio con sei piloti racchiusi nello spazio di soli 4 punti. Tutto invariato nelle classifiche speciali con Zanelli in testa tra gli “over 60”, De Rosa nella “under 28”, Basso nel “Gruppo A” e Imperato in quella dedicata alle vetture con cambio a quattro rapporti.

Prossimo appuntamento, il Rally Campagnolo il 18 e 19 luglio.

Classifica assoluta: 1. Zanelli, 2. De Rosa, 3. Droandi O., 4. Dall’Avo, 5. Morino. Over60: 1. Zanelli. Under 28: 1 De Rosa. Cambio 4 marce: 1. Imperato

Il calendario del Trofeo: 28 febbraio/1 marzo, Rally Vallate Aretine; 11/12 aprile, Rally Costa Smeralda Storico; 30-31 maggio, Rally Valsugana Historic Rally; 20/21 giugno, Rally Lana Storico; 19-20 luglio, Rally Campagnolo; 25/27 settembre, Rallye Elba Storico; 21/22 novembre, Rally del Brunello.

Classifiche e documentazione disponibili al sito web www.trofeoa112abarth.com

