Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio – GP Almar e Piccolo trofeo Binda – Valli del Verbano 2025

Il maltempo cancella la presentazione delle squadre e le iniziative per tutti in programma per la vigilia Tutte confermate, invece, le iniziative di domani

Alle ore 9.00 via al 12° “Piccolo trofeo Binda – Valli del Verbano”, alle ore 12.45 via al 26° “trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio”

Nonostante la pioggia intensa, che da stamane non accenna ad una seppur minima tregua, la città di Luino rimane vestita a festa. Le vetrine di tutto il centro raccontano di un ciclismo che qui ha radici antiche. Palazzo Verbania, epicentro di tutta l’organizzazione, è colorata dell’arancione che caratterizza l’organizzazione della Cycling Sport Promotion.

Ieri sera, proprio nel salone di Palazzo Verbania, i ragazzi delle scuole superiori di Luino hanno presentato un bellissimo lavoro che ha messo al centro del dibattito la sicurezza in bicicletta. Soprattutto ha mostrato la forte sensibilità che i giovani avvertono per la mobilità sostenibile in un mondo cresciuto su misura per le automobili. Un messaggio positivo, veicolato grazie all’Amministrazione Comunale e sostenuto dalla Fondazione Scarponi. Una sensibilità che promette sviluppi interessantissimi.

Domani, domenica 16 marzo, da Luino prenderanno il via i due appuntamenti di spicco di questa prima parte della stagione: il 26° trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittglio, gara del calendario UCI World Tour e il 12° Piccolo trofeo Binda – Valli del Verbano, gara di Coppa delle Nazioni UCI. Così oggi Luino ha vissuto l’emozione che ogni volta caratterizza l’arrivo delle squadre, dei loro mezzi colorati, delle maglie che raccontano orizzonti lontanissimi, delle biciclette super performanti che alimentano i sogni di milioni di appassionati, della gioia che il ciclismo porta in tutti gli appuntamenti, iniziando da quelli di livello mondiale come queste le due gare organizzate dalla Cycling Sport Promotion.

Purtroppo la pioggia ha impedito di dare corso a tutto il programma previsto; la presentazione delle atlete, ad esempio, non si è potuta confermare così come le tante iniziative, per tutti, programmate a Luino e Cittiglio per la vigilia. Resta tutto confermato, invece, per domani, domenica: “Siamo stati costretti a rimandare tutto ed è un vero peccato – commenta Mario Minervino, presidente della Cycling Sport Promotion – noi siamo attentissimi agli aspetti legati alla sicurezza che viene sempre prima di ogni altro aspetto. La festa popolare in programma oggi è solo rimandata e con il Comune di Luino e Cittiglio individueremo presto un’altra data per le iniziative del territorio. Ma resta tutto confermato per le tante iniziative in programma domani, domenica”

Oggi pomeriggio le operazioni preliminari individueranno l’esatta lista delle partecipanti al 26° trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittglio e al 12° Piccolo trofeo Binda – Valli del Verbano.

La lista partenti sarà disponibile alle ore 17.30.

PROGRAMMA

– 26° Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio, iscritta nel calendario UCI Donne Elite in classe World Tour Femminile e riservata alla categoria Donne Elite.

– 12° Piccolo Trofeo Alfredo Binda – Valli del Verbano, iscritta nel calendario UCI Donne Junior in classe Nations’ Cup e riservata alla categoria Donne Junior.



Domenica 16 marzo

Luino

Ore 07.30 – 18.30 Apertura Permanence – segreteria di gara

Ore 08.00 – 08.45 Presentazione squadre “Piccolo Trofeo Alfredo Binda – Valli del Verbano”

Ore 09.00 – Partenza “Piccolo Trofeo Alfredo Binda – Valli del Verbano”

Ore 10.30 – Intrattenimento musicale a cura di “Musica Cittadina Luino M° Pietro Bertani”

Ore 11.00 – Premiazione concorso vetrine

Ore 11,30 – Alza bandiera e Saluto Autorità

Ore 11.45 – 12.30 Presentazione squadre “Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio”

Ore 12.45 – Partenza ufficiale “Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio”



Cittiglio

Ore 09.00 – 18.30 Apertura Sala Stampa ai giornalisti accreditati.

Ore 11.10 circa. Arrivo e cerimonia protocollare “Piccolo Trofeo Alfredo Binda – Valli Del Verbano”

Ore 11.45 pedalata con atleti disabili e 20 ragazze scuola ciclismo Mazzano

Ore 13.30 Premiazioni “Piccolo Trofeo Alfredo Binda – Valli del Verbano”

Sfilata Corpo Musicale “Amici della Musica”

Sfilata “Vespa Club Tre Laghi”

“Benvenuti a Cittiglio” sfilata sul rettilineo d’arrivo di bambini e ragazzi; a tutti verrà assegnato un omaggio

Ore 17.00 circa cerimonia protocollare “Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio”

Ore 17.30 Conferenza stampa della vincitrice presso Sala Stampa



Il percorso di gara

La partenza del ventiseiesimo “trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio – trofeo Almar” (Uci Women’s World Tour) e del dodicesimo “Piccolo Trofeo Binda – Valli del Verbano” (Uci Nations’ Cup Women Junior) avverrà a Luino (VA). Entrambe le competizioni si concluderanno a Cittiglio, lungo la leggera salita di via Valcuvia. La gara elite avrà uno sviluppo complessivo di 152 chilometri con partenza alle ore 12.45 mentre la gara junior si svilupperà su un tracciato complessivo di km 72,7 e partenza alle ore 9.00.



Il percorso di gara del “trofeo Alfredo Binda” è idealmente diviso in due diversi tratti. Da Luino si raggiunge Germignaga (partenza ufficiale) quindi Porto Valtravaglia, Castelveccana, Brezzo di Bedero, Germignaga, Brissago Valtravaglia, Mesenzano, Rancio Valcuvia, Masciago Primo, Bedero Valcuvia, le salite di Brinzio, Castello Cabiaglio, Orino, Azzio, Gemonio e Cittiglio per iniziare il circuito finale da ripetere sei volte: Brenta, Casalzuigno, Casale, Cuveglio, Cuvio, Comacchio, Orino, Azzio, Gemonio, Cittiglio.

GPM “Cicli Peruffo” a Masciago Primo, Bedero Valcuvia, Casale Longhi Casalzuigno, Orino.

Traguardo Sprint “Cicli Peruffo” a Cuveglio.



Da Luino il percorso di gara del “Piccolo trofeo Binda” prevede Germignaga (partenza ufficiale), Brissago Valtravaglia, Mesenzana, Rancio Valcuvia, Cuveglio, Comacchio, Azzio, Gemonio e Cittiglio per iniziare il circuito (da ripetere due volte) poi un giro identico a quello delle atlete elite.

GPM a Azzio, Casale, Orino.



Partenza della gara junior; ore 9.00. Arrivo previsto: poco dopo le ore 11.00

Partenza della gara elite: ore 12.45. Arrivo previsto dopo le ore 16.30



DIRETTA TV – domenica 16 marzo:

RAIPLAY/RAISPORT dalle ore 15.45 alle ore 16.00 e RAI2 dalle ore 16.00 alle ore 17.15 con telecronaca di Umberto Martini e commento tecnico di Giada Borgato

DISCOVERY+ (Europa), Max (Stati Uniti) e live linear su TNT Sport 6 (UK), dalle ore 15.45 alle ore 17.15

Com. Stam. + foto