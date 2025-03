Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio – GP Almar e Piccolo trofeo Binda – Valli del Verbano 2025

E tre. Dopo aver vinto nel 2022 e lo scorso anno Elisa Balsamo oggi a Cittiglio ha vinto per la terza volta il trofeo Alfredo Binda. Dominando la volata, come sempre, stavolta battendo l’ungherese Blanka Vas e l’inglese Cat Ferguson: “Ormai conosco a memoria il percorso del trofeo Binda, qui vengono sempre parenti e amici ed è come correre in casa – spiega la vincitrice –

Oggi in gara c’erano tutte le migliori e sapevo che sarebbe stata dura; inutile cercare di stare dietro loro quando scattano in salita. Io devo sopravvivere e poi fare la mia volata. Le tre vittorie del Binda sono state tutte molto belle. Ma di sicuro questa è la più inaspettata”. La Balsamo ha vinto tre volte la corsa ma nel 2023 si è piazzata al secondo posto dimostrando un feeling davvero particolare con il traguardo di Cittiglio.



La gara, partita da Luino e conclusa con il tradizionale traguardo di via Valcuvia a Cittiglio, è vissuta con una lunga fuga di 14 corridori che hanno avuto un vantaggio sul gruppo che ha sfiorato il minuto e mezzo. Delle 14 fuggitive in particolare Neve Summer Bradbury (Canyon Sram Zondacryp), Sara Casasola (Fenix Deceuninck) e Ella Wyllie (Liv Alula Jayco) si sono lanciate all’attacco ed hanno ulteriormente animato la testa. Il gruppo è tornato compatto al km 117. A 30 chilometri dall’arrivo sono scattate Dominika Wlodarczyk (UAE Emirates) e Magdelaine Valleries (EF Education OATLY). La gara si è accesa subito dopo, con Demi Vollering (FDJ Suez), Elisa Longo Borghini (UAE Emirates), Marta Cavalli (Team Picnic Postnl) e Anne Van der Breggen (Team SD Worx Protime). Quindi scatti e controscatti fino alla volata finale vinta da Elisa Balsamo.



Ordine d’arrivo: 1. Elisa Balsamo (Lidl Trek) km 152 in 4h00’19”; 2. Blanka Vas (Team Sd Worx Protime); 3. Cat Ferguson (Movistar Team); 4. Marianne Vos (Team Visma Lease a Bike); 5. Letizia Paternoster (Liv Alula Jayco); 6. Noemi Rsegg (EF Education Oatly); 7. Puck Pieterse (Fenix Deceunink); 8. Monica Trinca Colonel (Liv Alula Jayco); 9. Mary Niam Le Court De Billot (AG Insurance Soudal); 10. Elisa Longo Borghini (UAE Team Emirates)

ordine d’arrivo completo: https://www.dropbox.com/scl/fi/e5qecqgqzrh53j777g1r5/FINAL-CLASSSIFICATION-ELITE.pdf?rlkey=w5ln4hxoi8joodcbn6c6kc7e5&dl=0



Albo d’oro “trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio”

2025 Elisa Balsamo (ITA)

2024 Elisa Balsamo (ITA)

2023 Shirin Van Anrooij (OLA)

2022 Elisa Balsamo (ITA)

2021 Elisa Longo Borghini (ITA)

2020 n.d.

2019 Marianne Vos (OLA)

2018 Katarzyna Niewiadoma (POL)

2017 Coryn Rivera (USA)

2016 Elizabeth Armitstead (GBR)

2015 Elizabeth Armitstead (GBR)

2014 Emma Johansson (SVE)

