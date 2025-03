Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio – GP Almar e Piccolo trofeo Binda – Valli del Verbano 2025

Domenica 16 marzo il 26° trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio: “Da sempre una grande festa di sport declinato sulle due ruote, vanto della Cycling Sport Promotion, e un tratto distintivo del territorio”, sottolinea Giovanni Malagò, presidente del CONI. Diretta TV su RaiPlay, RAI2 e Discovery+

Le strade del varesotto sono tirate a lucido. I palchi, le transenne, l’arco di partenza ed arrivo, gli striscioni e i pannelli fondali sono ormai pronti, così come i corridori, in arrivo da tutto il mondo. Ormai tutto il territorio lombardo che guarda al Lago Maggiore è pronto ad ospitare, domenica16 marzo,il 26° trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio e il12° Piccolo trofeo Binda – Valli del Verbano, le gare di riferimento della prima parte della stagione femminile di ciclismo: “Un’altra pagina speciale all’insegna della bellezza del ciclismo per rinnovare la storica tradizione legata alla memoria di Alfredo Binda – scrive Giovanni Malagò, presidente del CONI -. La 26esima edizione del Trofeo, intitolato all’indimenticabile protagonista di tante imprese su due ruote, è l’occasione per esaltarne il ricordo, tenendone vivo l’esempio e la gloria costruita attraverso il talento e l’applicazione. La stella polare per le nuove generazioni, la strada da seguire per costruire un futuro di successo. Sarà una giornata di spettacolo ed emozioni, grazie all’evento inserito nel Women’s World Tour: si partirà da Luino con arrivo a Cittiglio – la città natale di Binda –, attraverso un percorso che si snoderà in oltre 25 Comuni in provincia di Varese. La classica è capace di esaltare il blasone e la competitività delle interpreti, pronte ad assicurarsi un posto nel prestigioso palmares della manifestazione. Oltre alla gara elite il programma della giornata sarà impreziosito dalla Coppa delle Nazioni juniores al femminile, una vetrina per le aspiranti campionesse del domani. Il Trofeo Binda, nell’alveo dei valori che lo ispirano, è da sempre una grande festa di sport declinato sulle due ruote, un vanto dell’Associazione Sportiva organizzatrice, la Cycling Sport Promotion, e un tratto distintivo del territorio che lo ospita per rievocare le gesta del campione cui diede i natali. Competizioni come questa hanno il pregio di promuovere in modo virtuoso il messaggio universale che caratterizza il nostro movimento, ponendosi come leva per radicare una cultura all’insegna degli ideali su cui si fonda”.

Al via domenica ci saranno quasi tutte le migliori atlete al mondo.

PROGRAMMA – SCHEDULE

– 26° Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio, iscritta nel calendario UCI Donne Elite in classe World Tour Femminile e riservata alla categoria Donne Elite.

– 12° Piccolo Trofeo Alfredo Binda – Valli del Verbano, iscritta nel calendario UCI Donne Junior in classe Nations’ Cup e riservata alla categoria Donne Junior.



SABATO 15 MARZO 2025 – SATURDAY MARCH 15, 2025

Luino – Palazzo Verbania

ore 14.00: Accrediti per organizzazione e stampa (Accreditation for organisation and press)

ore 14.00: Riunione sulla sicurezza in gara a cui parteciperanno tutti gli autisti, i piloti moto ed un responsabile della produzione TV e Polizia (Race security briefing, to be attended by all persons driving cars and motorcycles, a representative of TV broadcasting and Police)

14.30–15.15: Verifica licenze per gruppi sportivi e distribuzione numeri dorsali Junior (Junior Team license check and distribution of identification numbers)

15.30: Riunione riservata ai direttori sportivi delle squadre Junior (Junior Team Managers’ meeting)

16.00–16.45: Verifica licenze per gruppi sportivi e distribuzione numeri dorsali Junior (Junior Team license check and distribution of identification numbers)

16.00–16.30: Presentazione squadre Junior (Junior Teams’ Presentation)

16.30–17.00: Presentazione squadre Elite (Elite Teams’ Presentation)

17.00: Riunione riservata ai direttori sportivi delle squadre Elite (Elite Team Managers’ meeting)

DOMENICA 16 MARZO 2025 – SUNDAY MARCH 16, 2025

07.00–18.00: Apertura Permanence – segreteria di gara (Headquarters opening – competition secretary office)

09.00–19.00: Apertura Sala Stampa ai giornalisti accreditati (Opening of Press Room to the accredited journalists)

08.00-08.50: Presentazione squadre Piccolo Trofeo Alfredo Binda (Teams presentation Piccolo Trofeo Alfredo Binda)

09.00: Partenza Piccolo Trofeo Alfredo Binda (Start Piccolo Trofeo Alfredo Binda)

11.00: circa approx. Arrivo cerimonia protocollare Piccolo Trofeo Alfredo Binda (Finish podium ceremony Piccolo Trofeo Alfredo Binda)

11.45–12.35: Presentazione squadre Trofeo Alfredo Binda (Teams presentation Trofeo Alfredo Binda)

12.45: Partenza Trofeo Alfredo Binda (Start Trofeo Alfredo Binda)

13.30: Premiazioni Piccolo Trofeo Alfredo Binda (Award ceremony Piccolo Trofeo Alfredo Binda)

16.30: circa approx. Arrivo, cerimonia protocollare Trofeo Alfredo Binda (Finish, award ceremony Trofeo Alfredo Binda)

17.00: Conferenza stampa della vincitrice e delle leaders delle classifiche di Women’s World Tour presso Sala Stampa (Press conference of the winner and the leaders of Women’s World Tour classifications at the Press Room)

Il percorso di gara

La partenza del ventiseiesimo “trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio – trofeo Almar” (Uci Women’s World Tour) e del dodicesimo “Piccolo Trofeo Binda – Valli del Verbano” (Uci Nations’ Cup Women Junior) avverrà a Luino (VA). Entrambe le competizioni si concluderanno a Cittiglio, lungo la leggera salita di via Valcuvia. La gara elite avrà uno sviluppo complessivo di 152 chilometri con partenza alle ore 12.45 mentre la gara junior si svilupperà su un tracciato complessivo di km 72,7 e partenza alle ore 9.00.



Il percorso di gara del “trofeo Alfredo Binda” è idealmente diviso in due diversi tratti. Da Luino si raggiunge Germignaga (partenza ufficiale) quindi Porto Valtravaglia, Castelveccana, Brezzo di Bedero, Germignaga, Brissago Valtravaglia, Mesenzano, Rancio Valcuvia, Masciago Primo, Bedero Valcuvia, le salite di Brinzio, Castello Cabiaglio, Orino, Azzio, Gemonio e Cittiglio per iniziare il circuito finale da ripetere sei volte: Brenta, Casalzuigno, Casale, Cuveglio, Cuvio, Comacchio, Orino, Azzio, Gemonio, Cittiglio.

GPM “Cicli Peruffo” a Masciago Primo, Bedero Valcuvia, Casale Longhi Casalzuigno, Orino.

Traguardo Sprint“Cicli Peruffo” a Cuveglio.

Da Luino il percorso di gara del “Piccolo trofeo Binda” prevede Germignaga (partenza ufficiale), Brissago Valtravaglia, Mesenzana, Rancio Valcuvia, Cuveglio, Comacchio, Azzio, Gemonio e Cittiglio per iniziare il circuito (da ripetere due volte) poi un giro identico a quello delle atlete elite.

GPM a Azzio, Casale, Orino.

Partenza della gara junior; ore 9.00. Arrivo previsto: poco dopo le ore 11.00

Partenza della gara elite: ore 12.45. Arrivo previsto dopo le ore 16.30

Albo d’oro recente “trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio”

2024 Elisa Longo Borghini (ITA)

2023 Shirin Van Anrooij (OLA)

2022 Elisa Balsamo (ITA)

2021 Elisa Longo Borghini (ITA)

2020 n.d.

2019 Marianne Vos (OLA)

2018 Katarzyna Niewiadoma (POL)

2017 Coryn Rivera (USA)

2016 Elizabeth Armitstead (GBR)

2015 Elizabeth Armitstead (GBR)

2014 Emma Johansson (SVE)

2013 Elisa Longo Borghini (ITA)

2012 Marianne Vos (OLA)

2011 Emma Pooley (GBR)

2010 Marianne Vos (OLA)



Aldo d’oro recente “Piccolo trofeo Binda – Valli del Verbano”

2024 Imogen Wolff (GBR)

2023 Cat Ferguson (GBR)

2022 Francesca Pellegrini (ITA)

2021 Anniina Ahtosalo (FIN)

2020 n.d.

2019 Megan Jastrab (USA)

2018 Pfeiffer Georgi (GBR)

2017 Lorena Wiebes (OLA)

2016 Clara Capponi (FRA)

2015 Sofia Bertizzolo (ITA)

2014 Amalie Dideriksen (DAN)

2013 Milda Jankauskaite (LIT)

DIRETTA TV – domenica 16 marzo:

RAIPLAY/RAISPORT dalle ore 15.45 alle ore 16.00 e RAI2 dalle ore 16.00 alle ore 17.15 con telecronaca di Umberto Martini e commento tecnico di Giada Borgato

DISCOVERY+ (Europa), Max (Stati Uniti) e live linear su TNT Sport 6 (UK), dalle ore 15.45 alle ore 17.15

Com. Stam.