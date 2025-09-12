Trofeo Antonino Mercadante: eliminata la palermitana Fiorillo

La 17enne giocatrice di casa cede in due set all’ucraina Nikolaieva, seconda testa di serie. Avanza anche la polacca Sybicka, prima testa di serie

Nel maschile, lo svizzero Thomas approda in scioltezza in semifinale Sabato 13 settembre dalle 10.30 le semifinali del singolare e di pomeriggio le finali dei doppi con Fiorillo – Cerbo a caccia del titolo

Definite le semifinali maschili e femminili dell’undicesima edizione del “Trofeo Antonino Mercadante” prova Itf under 18 J100. Sabato 13 settembre, sui campi del Ct Palermo, a partire dalle ore 10.30, nel penultimo atto del tabellone femminile giocheranno sul campo numero 1 la polacca Oliwia Sybicka e la toscana Vittoria Vignolini, mentre sul campo numero 2 ci sarà la sfida tra l’ucraina Anastasiia Nikolaieva e l’azzurra Giulia Russo.

Subito dopo, sarà la volta delle semifinali maschili. Sul centrale, incroceranno le loro racchette Pietro Ricci e Davide Ciaschetti, sul campo numero 2 invece, a contendersi un posto in finale, ci saranno lo svizzero Flynn Thomas e l’italiano Tommaso Pedretti.

La stella di questa undicesima edizione del torneo intitolato all’ex presidente del Ct Palermo, il numero 34 al mondo del ranking Itf l’elvetico Flynn Thomas, si è sbarazzato in poco meno di un’ora del capitolino Leonardo Leti Messina mettendo in mostra un gioco davvero spettacolare. Ricordiamo che il 17enne tennista elvetico proviene dalle qualificazioni cui ha avuto accesso grazie a una wild card, dal momento che non si era iscritto per tempo e che gli inviti per il main draw erano già stati assegnati. Thomas sfiderà adesso il numero 433 del ranking ovvero il mancino Tommaso Pedretti del Tc Triestino che si è imposto per 6-1 6-0 sull’altro mancino nativo di Latina, Filippo Catalano. Pedretti, quest’anno, ha al proprio attivo un successo in Austria ad Oberpullendorf e la finale a San Marino.

Negli altri due quarti di finale, Pietro Ricci e Davide Ciaschetti hanno superato la resistenza rispettivamente di Francesco Pansecchi e di Edoardo Barbalaco (terza testa di serie).Per Ricci, allievo della Galimberti Tennis Academy, si tratta della prima semifinale stagionale. Ciaschetti, abruzzese del Tc Chieti, dalle qualificazioni si spinge così fino alle semifinali.

Termina nel tabellone femminile il percorso della 17enne atleta di casa che sarà aggregata alla rosa di serie A1, Alessandra Fiorillo battuta 6-0 6-4 dalla forte ucraina Anastasiia Nikolaieva, 348 del ranking, testa di serie numero 2. Peccato per l’esito del secondo set in cui Fiorillo era avanti per 4 giochi ad 1. A Palermo, Nikolaieva proverà a vincere il suo terzo titolo del 2025 dopo Marsa e Eindhoven. Sulla strada della 15enne ucraina ci sarà la pugliese Giulia Russo della Società Ginnastica Angiulli alla sua terza semifinale stagionale dopo Shkoder e Tallin.

Procede spedita la marcia della polacca Oliwia Sybicka (219 del ranking, prima testa di serie) che ha sconfitto facilmente la 14enne nativa di Pavia, Camilla Olga Castracani. Sybicka, in questa stagione, ha centrato le affermazioni nei due J100 di Sobota e The Hague. Contro di lei, sabato mattina, ci sarà la toscana del Tc Prato Vittoria Vignolini che ha avuto ragione in due set della mancina Martina Cerbo della Stampa Sporting Torino. Vignolini vanta una vittoria ottenuta nel 2024 a Le Pontet in Francia e al Ct Palermo disputerà la seconda semifinale del 2025 dopo quella colta ad Antalya.

Definita la finale del doppio maschile. A contendersi il titolo, sabato pomeriggio, le coppie Luca Cosimi – Tommaso Pedretti e Lorenzo Rocco – Petar Ciangherotti.

Intorno alle ore 15 invece, è previsto l’ultimo atto del doppio femminile. Lo giocheranno Alessandra Fiorillo e Martina Cerbo contro le vincenti del match tra Nikolaieva – Sybicka e Boenaes – Vignolini.

Ph 1 Pietro Ricci con il coach Federico Bertuccioli 2 La toscana Vittoria Vignolini 3 L’ucraina Anastasiia Nikolaieva 4 La polacca Oliwia Sybicka

