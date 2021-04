Partenza e arrivo a Meldola per promuovere le bellezze dell’entroterra romagnolo: il 18 aprile si corre il Trofeo Città di Meldola – G.P. AWC Event

Domenica 18 aprile si svolgerà il TROFEO CITTÀ DI MELDOLA – G.P. AWC EVENT, gara ciclistica per Elite e Under 23 organizzata da AWC Event in collaborazione con ExtraGiro.

La manifestazione, che si svolgerà con partenza e arrivo a Meldola, è stata presentata mercoledì 7 aprile in modalità online con la presenza del sindaco di Meldola Roberto Cavallucci, del CT della Nazionale Italiana di ciclismo U23 Marino Amadori, dell’ex ciclista professionista di Meldola Matteo Montaguti e degli organizzatori di AWC Event, il presidente Andrea Silvagni e il team manager Fausto Nanni, insieme al direttore di ExtraGiro Marco Selleri. La registrazione della presentazione è disponibile sulla pagina FB di Extragiro: https://www.facebook.com/extragiro.it/videos/2919560831661878

Il ciclismo U23 torna così sulle strade del Comune di Meldola per promuovere le bellezze dell’entroterra romagnolo con una gara suggestiva e molto impegnativa, che darà linfa al calendario dei più talentuosi giovani ciclisti italiani. Al via sono attesi 38 team, tra cui i migliori team italiani, la Nazionale U23 e tre formazioni straniere di assoluto valore: Hagens Berman Axeon (guidata da Axel Merckx), Holdsworth Zappi e VC Mendrisio.

Con partenza e arrivo a Meldola, da Piazza Felice Orsini a via Cavour, la gara si svilupperà su un percorso di 145,2 km con quasi 2.400 metri di dislivello. Dopo il primo circuito di 5,2 km a Meldola da ripetersi 8 volte, la corsa andrà ad affrontare per cinque volte la salita che porta al borgo di Teodorano (salita di 4,5 km, pendenza media 5,6%, max 8%), percorrendo più volte un secondo circuito di 20,8 km prima del traguardo. Dall’ultimo passaggio ai 329 metri di altitudine di Teodorano mancheranno 14 chilometri all’arrivo.

La partenza è in programma alle ore 14, mentre il traguardo è previsto indicativamente tra le 17.15 e le 17.40.

Ad organizzare la gara è AWC Event, il gruppo di Academy Woman Cycling coordinato dal presidente Andrea Silvagni e dal team manager Fausto Nanni che nel 2021 si dedica all’attività organizzativa in vista del ritorno nel 2022 all’attività agonistica, dopo 12 anni di attività con team di ciclismo femminile giovanile che hanno portato in dote un campionato europeo, ventuno titoli italiani e svariati riconoscimenti in campo nazionale e internazionale.

AWC Event si avvale della collaborazione di ExtraGiro, gruppo organizzativo coordinato da Marco Selleri e Marco Pavarini che ha messo al centro delle proprie attività la bicicletta come motore di sviluppo e di rilancio per i territori e per il turismo sostenibile. Oltre a un ricco calendario agonistico che comprende il Giro di Romagna (22-25 aprile), il Giro d’Italia Giovani Under 23 (3-12 giugno) e i Campionati italiani di ciclismo Elite uomini in linea e Donne e Uomini Elite e Donne Junior a cronometro (18-20 giugno), tra i progetti di ExtraGiro figurano anche la formazione sul tema del mobility management, forniture di flotte e-bike, percorsi di valorizzazione delle piste ciclabili e l’app Museo Digitale Diffuso del Ciclismo (MDD), nato dalla volontà di salvaguardare il patrimonio narrativo ed immateriale del ciclismo.

Riguarda la presentazione ufficiale del Trofeo Città di Meldola: www.facebook.com/extragiro.it

Scopri più info sulla corsa: https://www.extragiro.it/trofeo-citta-di-meldola-la-gara

Vedi il percorso in 3D: https://www.youtube.com/watch?v=ltS61B1LXO8

Com. Stam.