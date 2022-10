Trofeo delle Regioni di Mototurismo. La Campania vince l’edizione dei record!

1674 iscritti, 1674 motociclisti tesserati FMI giunti in Abruzzo per vivere un fine settimana di grandi emozioni. Sabato 1° e domenica 2 ottobre si è tenuta la quarta edizione del Trofeo delle Regioni di Mototurismo, organizzata dal Comitato Regionale Abruzzo con la fondamentale collaborazione di 14 Moto Club del territorio.

Mai si erano registrate così tante partecipazioni a questo evento, sempre più apprezzato dai motociclisti del nostro Paese.

Un grande appuntamento, con base a Tortoreto Lido (TE), dedicato esclusivamente al mondo FMI. Una gara a squadre tra regioni tenutasi nel pieno spirito motociclistico: passione, condivisione, piacere di guida, divertimento, numerosi giovani e donne al manubrio di ogni tipologia di moto. Una manifestazione ha cui ha presenziato il Presidente FMI Giovanni Copioli e che ha visto il successo di tutte le iniziative proposte ai partecipanti.

Il Comitato Regionale Campania è stato il protagonista del Trofeo delle Regioni, arrivando in Abruzzo con decine di Moto Club e centinaia di Tesserati. Ottimi riscontri anche da parte di Calabria e Piemonte, seconda e terza, e da Puglia e Lombardia, che hanno completato la top 5.

Nella giornata di sabato, i motociclisti (tutti Tesserati alla Federazione Motociclistica Italiana) hanno vissuto ore all’insegna del mototurismo scoprendo le meravigliose strade abruzzesi, la storia, la cultura e l’enogastronomia del posto. L’organizzazione aveva proposto ben 15 itinerari tra i 100 e i 260 chilometri dando l’opportunità di ammirare la costa e l’appennino, i borghi e le città d’arte. La partenza è avvenuta alle 8.30 dalla sede della manifestazione – il Salinello Village a Tortoreto Lido (TE) – dove tutti hanno fatto ritorno entro le 18.00. Il momento più atteso e caratteristico è stata la Serata delle Regioni: svoltasi a Corropoli a partire dalle 20.00 ha visto i saluti di apertura del Presidente Giovanni Copioli, del Sindaco di Corropoli Dantino Vallese, del Vice Presidente FMI Rocco Lopardo e del Presidente del Comitato Regionale FMI Abruzzo, Piero Salvati. Dal palco centrale hanno dato il via alla serata in cui i Comitati Regionali hanno offerto, ognuno al proprio stand, enogastronomia locale. Un mix di culture regionali che ancora una volta si è dimostrato vincente e che permette di compiere un vero e proprio “giro d’Italia” culinario.

Domenica mattina si è tenuta la Parata delle Regioni seguita dalle premiazioni dell’evento. Gli oltre 1600 motociclisti sono arrivati a Giulianova (TE) in moto formando un corteo che ha emozionato cittadini ed appassionati. Parcheggiati i mezzi, ogni Comitato Regionale è entrato a piedi in Piazza Belvedere per assistere a una cerimonia partecipata e sentita. La presenza del Sindaco del Comune, Jawan Costantini, del Vice Presidente FMI Rocco Lopardo, del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Umberto D’Annuntiis, del Consigliere Regionale Simona Cardinali, dell’Assessore allo Sport del Comune di Tortoreto Marino di Domenico e del Presidente del Comitato Regionale FMI Abruzzo, Piero Salvati ha dimostrato come la collaborazione tra istituzioni e territorio sia determinante per la riuscita di un evento e la soddisfazione di tutti.

Se il momento più alto della cerimonia di premiazione è stato la vittoria della Campania, molti sono stati gli importanti riconoscimenti ricevuti da Comitati e Moto Club. Il Comitato Provinciale Bolzano ha ottenuto la vittoria come miglior stand gastronomico nella Serata delle Regioni, inoltre sono stati assegnati tutti i Challenge.

Challenge Passeggeri (riservato al Moto Club che ha iscritto il maggior numero di passeggeri): Moto Club Alba, Piemonte

Challenge Conduttrici (riservato al Moto Club che ha iscritto il maggior numero di conduttrici): Moto Club Morena, Friuli Venezia Giulia

Challenge Conduttori (riservato al Moto Club che ha iscritto il maggior numero di conduttori): Moto Club Napulè, Campania

Challenge Partecipazione Assoluta per Moto Club (riservato al Moto Club che ha iscritto il maggior numero di conduttori e passeggeri): Moto Club BAT, Puglia

Challenge Motodonna (riservato alla regione che ha iscritto il maggior numero di conduttrici e passeggere): Campania

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Il Trofeo delle Regioni è la festa del Mototurismo italiano: vedere così tanti Moto Club e Tesserati condividere la nostra passione è davvero emozionante. Questo evento cresce anno dopo anno grazie all’attività dei Comitati Regionali e dei Moto Club organizzatori, che si impegnano a offrire il meglio del loro territorio a tutti i motociclisti. E’ una manifestazione che premia chi vi partecipa, chi la organizza e le località su cui insiste che, come affermato anche dagli amministratori locali in questi giorni, godono di un indotto altrimenti impensabile in questo periodo. Siamo molto orgogliosi perché tutto ha funzionato al meglio e ora non ci resta che aspettare l’edizione 2023, che verrà preparata in ogni aspetto dal Comitato Regionale Campania, a cui rivolgo allo stesso tempo i complimenti per la vittoria e un incoraggiamento per l’impegno assunto”.

Rocco Lopardo, Vice Presidente FMI: “Siamo pienamente soddisfatti del risultato ottenuto in termini di partecipazione! Non ci aspettavamo di vivere un Trofeo delle Regioni con così tanti iscritti ma, grazie alla perfetta gestione di Comitato Regionale e Moto Club abruzzesi, siamo riusciti a garantire l’ottimo svolgimento di una manifestazione che, lo ricordo, è davvero particolare perché unisce tutti i Moto Club di una regione sotto una stessa bandiera, quella del Comitato Regionale. Ciò contribuisce ad alimentare lo spirito di gruppo non solo durante il Trofeo delle Regioni ma anche, e soprattutto, nelle attività di tutto l’anno. Concludo rivolgendo i complimenti alla Campania e a tutte le regioni, attendendo con fervore l’edizione 2023 che, come da tradizione, sarà organizzata dal Comitato Regionale campione in carica”.

Prossimamente sarà disponibile su federmoto.tv un ampio speciale dedicato al Trofeo delle Regioni Mototurismo FMI 2022

Com. Stam.foto FMI