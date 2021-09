Manca un mese al via del Trofeo delle Regioni Mototuristico, che avrà luogo da venerdì 1° a domenica 3 ottobre a Pordenone. L’evento, organizzato dalla Commissione Turistica e Tempo Libero FMI, vedrà la partecipazione di motociclisti provenienti da tutta Italia, con il fondamentale supporto dei Comitati Regionali FMI.

Sarà un’occasione per scoprire il Friuli Venezia Giulia, ma anche per conoscere tradizioni di tutta la penisola grazie alla grande serata dedicata agli usi dei nostri territori. Una manifestazione che unirà al piacere di andare in moto, il fascino del confronto e della condivisione di costumi ed enogastronomia.

Per partecipare è sufficiente compilare il modulo di iscrizione scaricabile in calce alla notizia e spedirlo, completo in ogni sua parte, entro e non oltre il 15 settembre alla mail: tdrfriulivg21@gmail.com. Ogni iscritto prenderà parte alla manifestazione in rappresentante del Comitato Regionale FMI di appartenenza.

La quota di iscrizione è di €. 35,00, da versare al momento dell’iscrizione all’evento a mezzo bonifico bancario, e comprende:

− Oggetto ricordo della manifestazione;

− Pettorina personalizzata con indicazione della manifestazione, da utilizzare nei percorsi e sfilate;

− Pubblicazioni turistiche del Friuli Venezia Giulia;

− Programma dettagliato della manifestazione con indicati gli orari da rispettare, le formazioni dei gruppi per le escursioni e relativi luoghi da visitare;

− Piantine dei territori da visitare con evidenziati i percorsi previsti;

− Adesivo da esporre sulla moto;

− Visite guidate ai siti in

programma;

− Buffet e aperitivi del sabato in itinere o, per coloro che non partecipino alle gite, il pranzo presso il campo base situato presso la Fondazione O.S.F. (Villaggio del Fanciullo) Viale de la Comina, 25 Pordenone

− Degustazioni in occasione della “Serata delle Regioni”.

La manifestazione è riservata ai conduttori e ai passeggeri, in possesso di tessera FMI con validità dell’anno 2021, che giungono alla manifestazione in moto con due, tre ruote e quad, provenienti dalle regioni italiane.

Modulo di iscrizione

Programma

Svolgimento della manifestazione

Com. Stam.