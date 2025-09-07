Trofeo Mercadante: al Ct Palermo partite le qualificazioni Lunedì pomeriggio il sorteggio dei due tabelloni principali

Con le prime sfide del tabellone delle qualificazioni ha preso il via questa mattina al Ct Palermo l’edizione numero 11 del Torneo Internazionale “Trofeo Antonino Mercadante”, prova Itf under 18 maschile e femminile intitolata all’ex presidente del sodalizio di viale del Fante. Tra i siciliani a staccare il pass per il 2° turno del tabellone cadetto, Gabriele Ardizzone, Giovanni Maniscalco e Katia Piazza.

Lunedì 8 settembre a partire dalle ore 10 inizieranno i match del 2° turno. Spicca la presenza dell’elvetico Thomas Flynn, top 40 del ranking under 18 che, non essendosi iscritto entro il termine utile per la chiusura delle liste, ha beneficiato di una wild card per le qualificazioni, dato che quelle per il main draw erano già state assegnate. Flynn è reduce dalla partecipazione al tabellone principale dello Us Open juniores e nella sua bacheca ci sono ben 7 titoli Itf tutti vinti nel 2023.

Sempre lunedì, dopo le 18, avverrà il sorteggio dei tabelloni principali.

