Trofeo Mercadante: bene le siciliane  Fiorillo, D’Amico

Le due tenniste del Ct Palermo approdano agli ottavi. Nel maschile, avanza il numero 1 del tabellone, lo svizzero Thomas Mercoledì 10 settembre il via dei match alle 9.30

Proseguono sui campi del Circolo Tennis Palermo gli incontri dell’undicesima edizione del Trofeo Antonino Mercadante prova ITF di categoria J100. Direttore del torneo il maestro Alessandro Chimirri, supervisor Itf Aniello Santonicola.

Staccano il pass per gli ottavi di finale le due tenniste del Ct Palermo, Alessandra Fiorillo e Diletta D’Amico vittoriose rispettivamente in due set (6-3 6-1) sulla sesta testa di serie Vittoria Vignolini del Ct Eur e in tre sulla polacca Julia Szczerek (6-4 6-7 6-2). Giovedì 11 settembre, Fiorillo sfiderà la svizzera Anina Durrer, mentre la riberese classe 2009 troverà dall’altra parte della rete la danese Alexandra Boenaes.

Qualificata per gli ottavi di finale anche la seconda favorita del seeding, l’ucraina Anastasiia Nikolaieva che si è imposta in due parziali sulla wild card marsalese Altea Cieno. Vince anche la toscana Asia Basiletti che ha sconfitto la slovacca Masarykova. Sempre domani tornerà in campo la prima testa di serie, la polacca Oliwia Sybicka. Sulla sua strada ci sarà la svizzera Kappeler che al 1° turno ha battuto la palermitana Elisabetta Allegra.

Per quel che concerne il tabellone maschile, nessun problema per il fortissimo elvetico, top 40 del ranking Itf under 18, Flynn Thomas che ha lasciato solo due giochi al giocatore del Ct Giotto Arezzo, Lorenzo De Vizia. Il 17enne elvetico ha già al suo attivo dei punti Atp. Ottavi di finale raggiunti anche dalla terza testa di serie, Edoardo Barbalaco del Ct Reggio Emilia. Barbalaco si è imposto per 6-2 6-3 sul connazionale Pietro Sagone. Eliminato in tre set per mano del sardo Lorenzo Rocco, il palermitano Antonino Trinceri.

Domenica 14 settembre, di mattina, la conclusione del torneo con la disputa delle due finali.

foto by Ragusa

Com. Stam. + foto

Asia Basiletti foto by Ragusa