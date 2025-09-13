Trofeo Mercadante: domenica dalle 9.30 le finali del singolare, assegnati i doppi

Trofeo Mercadante: ecco i magnifici quattro che si contenderanno il titolo Domenica 14 settembre la finale maschile tra lo svizzero Thomas e l’azzurro Ricci

Nel femminile, ore 9.30, a sfidarsi saranno Sybicka e Nikolaieva, le prime due teste di serie Assegnati i titoli del doppio: nel maschile a Pedretti – Cosimi, nel femminile a Fiorillo – Cerbo

Pronostici tutti rispettati nelle quattro semifinali del Trofeo Antonino Mercadante (ITF under 18 J100) giunto alla sua undicesima edizione e che si concluderà nella tarda mattinata di domenica 14 settembre sui campi del Ct Palermo che nel 2026 festeggerà il centenario.

L’ultimo atto del tabellone maschile (secondo match dalle 9.30 sul campo centrale) lo giocheranno il fortissimo top 40 del ranking, lo svizzero Flynn Thomas e il cervese Pietro Ricci, sesta forza del seeding.

Il tennista elvetico, reduce dal 2° turno allo Us Open under 18, sul campo numero 2, ha superato la resistenza del mancino triestino Tommaso Pedretti, 6-2 6-4 lo score in suo favore. Thomas a Palermo andrà a caccia dell’ottavo titolo della carriera in ambito juniores. Al suo attivo, anche dei punti Atp colti tra fine 2024 e la prima parte di questa stagione.

A provare domenica 14 settembre nell’impresa di sconfiggere il 17enne elvetico, il cervese Pietro Ricci, 542 del ranking, giocatore della squadra di serie A1 del Massalombarda ma che si allena in quel di Cattolica. Ricci, sul campo numero 1, ha superato in rimonta, 3-6 6-4 6-3, l’abruzzese Davide Ciaschetti, proveniente dalle qualificazioni. Più che positivo il torneo per lui, che si allena a Foligno alla Tennis Training School.

Ricci, domani, in caso di vittoria, festeggerebbe il suo primo titolo Itf.

Promette spettacolo la finale femminile (ore 9.30 sul campo centrale) cui sono giunte le prime due teste di serie ovvero la polacca Oliwia Sybicka (219 delle graduatorie) e l’ucraina Anastasiia Nikolaieva (348 del ranking). Anche Nikolaieva, come Thomas, non aveva fatto per tempo a iscriversi alla chiusura delle liste e ha beneficiato di un invito per le qualificazioni.

Sybicka ha avuto ragione per 6-4 6-4 della pratese Vittoria Vignolini (si allena a Montecarlo), mentre Nikolaieva ha prevalso per 7-5 6-4 nei confronti della barese Giulia Russo. La sedicenne polacca andrà in cerca del 5° sigillo della carriera, la sua avversaria, 15 anni di età, invece tenterà di agguantare il titolo numero 4.

Domenica 14 settembre, nel corso della cerimonia di premiazione, verranno consegnati due premi speciali che andranno al giocatore o alla giocatrice più corretta “Premio Fair Play Roberto Ferrara” e al giovane talento “Premio Alberto e Iano Monaco”.

La palermitana Alessandra Fiorillo e la mancina romana Martina Cerbo bissano nel doppio il successo del 2024. In finale hanno sconfitto 6-1 7-5 Nikolaieva – Sybicka.

Titolo del doppio maschile alla coppia formata da Luca Cosimi – Tommaso Pedretti, seconda testa di serie, vittoriosi in due parziali ai danni di Petar Ciangherotti e Lorenzo Rocco.

A premiare le coppie vincitrici e finaliste, il deputato allo sport del Circolo, Gaspare Citrolo.

Premiazione doppio maschile

Premiazione doppio femminile