Trofeo Mercadante: la palermitana Fiorillo vola ai quarti. Sconfitta invece la riberese D’Amico

Quarti di finale raggiunti dai numeri 1 del seeding, lo svizzero Thomas e la polacca Sybicka Venerdì dalle 10.30 l’inizio degli incontri sui campi del Ct Palermo

Entra nel vivo l’undicesima edizione del Trofeo Antonino Mercadante prova Itf under 18 di categoria 100 in programma fino a domenica mattina sui campi del Ct Palermo che, ricordiamo, nel 2026 spegnerà 100 candeline. Il “Trofeo Antonino Mercadante” anticipa di poco meno di un mese (domenica 5 ottobre) l’inizio della serie A1, dove il club di viale del Fante, si presenterà al via con la squadra maschile e quella femminile.

Accede ai quarti di finale la 17enne palermitana Alessandra Fiorillo la quale in vantaggio di un set (6-1 in suo favore) ha beneficiato del ritiro per un problema alla spalla patito dalla svizzera Anina Durrer. Prosegue senza intoppi la corsa della favorita numero 1 del seeding, la polacca Oliwia Sybicka (n. 219 del ranking) che ha rifilato un sonoro 6-1 6-1 alla svizzera Luana Kappeler.

Si interrompe invece per mano della danese Alexandra Boenaes, ottava testa di serie, il percorso dell’altra tennista del Ct Palermo, la sedicenne riberese Diletta D’Amico. Punteggio in favore della giocatrice danese 7-5 6-2. Boenaes adesso sfiderà Giulia Russo della Società Ginnastica Angiulli che ha prevalso per 6-2 6-3 nei confronti della toscana Asia Basiletti.

Bella vittoria colta dalla mancina romana della Stampa Sporting Torino, Martina Cerbo capace di sconfiggere in tre set la quinta forza del tabellone, ovvero la slovacca Lujza Zimenova, top 400 del ranking under 18.

Venendo al tabellone maschile, accede senza problemi ai quarti il numero 34 del ranking, lo svizzero Flynn Thomas il quale ha avuto ragione con un duplice 6-1 dell’azzurro Riccardo Terzoli. Il 17enne svizzero, con all’attivo alcuni punti Atp, proverà a vincere a Palermo il suo primo titolo Itf juniores della stagione (sono in totale sette quelli che annovera ad oggi). Venerdì 12 settembre Flynn se la vedrà con il capitolino Leonardo Leti Messina. Vince anche Pietro Ricci, testa di serie numero 6, giocatore dell’Asd Massalombarda ma che si allena a Cattolica presso l’accademia di Giorgio Galimberti, che ha sconfitto 6-1 6-0 Lorenzo Elia. Ricci, numero 542 delle classifiche giovanili, ai quarti troverà Francesco Pansecchi del Country Club Cuneo. Prosegue il percorso della terza testa di serie, Edoardo Barbalaco vittorioso a spese di Lorenzo Rocco nel match più lungo della giornata, durato oltre 3 ore e mezza.

Avanza anche la quarta forza del tabellone palermitano, il mancino triestino Tommaso Pedretti che si è imposto per 6-3 6-1 a spese di Giovanni Boi.

Venerdì 12 settembre quarti di finale a partire dalle ore 10.30. Domenica mattina, orario da definire, la conclusione del torneo con la disputa delle due finali che si giocheranno sul campo numero 1, intitolato proprio ad Antonino Mercadante. Campioni in carica, il lettone Zagars e la bulgara Tomova.

Pietro Ricci