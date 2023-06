Trofeo Rally ACI Vicenza: arriva il Rally del Veneto

Varia il calendario della Serie con la gara veronese in programma a fine settembre prende il posto del Città di Schio Storico. Prossimo appuntamento, il Rally Città di Scorzè per le sole auto moderne, ad inizio agosto

Vicenza – Novità in vista per i calendari del Trofeo organizzato dall’Automobile Club Vicenza in collaborazione con la Scuderia Palladio Historic; le recenti decisioni sono state prese a seguito di alcune variazioni delle gare selezionate ad inizio stagione, al fine di poter mantenere un numero congruo di gare valevoli per la Serie che ha da poco raggiunto e superato il numero di ottanta conduttori iscritti.

La prima variazione riguarda il 7° Rally Storico Città di Schio in programma il 29 e 30 luglio del quale è stato preso atto tramite il sito ACI Sport, e precisamente nella sezione calendari, dell’annullamento dello stesso; l’organizzatore del Trofeo ha quindi deciso di rimpiazzare la gara con l’inserimento del 2° Rally del Veneto previsto per il 22 e 23 settembre. La gara veronese organizzata da Pro Energy Motorsport diventa così il terzo appuntamento del calendario delle auto storiche dopo la disputa di Valsugana e Campagnolo e con, a seguire, Città di Bassano e Lessinia.

Resta ancora da definire, invece, il futuro del 1° Rally Valchiampo per il quale l’organizzatore sta valutando le ipotesi possibili per disputare la gara, valevole per le auto moderne e le storiche, nel finale di stagione.

Alla luce di quanto annunciato farà seguito un’appendice del regolamento del Trofeo che sarà pubblicata nel sito di riferimento; restano invariati i risultati da conteggiare per le classifiche finali, ovvero per le auto storiche i migliori 4 risultati con un minimo di 3, mentre per le moderne saranno 3 i punteggi da sommare con un minimo di 2 partecipazioni.

Riepilogo dei calendari:

Auto Storiche

28/29 aprile 11° Valsugana Rally Historic

2/3 giugno 18° Rally Storico Campagnolo

22/23 settembre 2° Rally del Veneto

13/14 ottobre 18° Rally Storico Città di Bassano

10/11 novembre 5° Lessinia Rally Historic

d.d.d 1° Rally Valchiampo

Auto Moderne

14/15 aprile 2° Brenta Dolomiti Rally

4/5 agosto 20° Rally Città di Scorzè

13/14 ottobre 40° Rally Città di Bassano (validità sia CIRA che CRZ)

17/18 novembre 32° Rally Città di Schio

d.d.d. 1° Rally Valchiampo

Per quanto riguarda l’attività nei campi di gara si dovrà attendere il primo fine settimana di agosto quando in provincia di Venezia si correrà la ventesima edizione del Rally Città di Scorzè che rimetterà in gioco i conduttori delle auto moderne dopo il Dolomiti Brenta dello scorso aprile.

Informazioni e classifiche al sito web www.palladiohistoric.it

Foto realizzata da Photozini

Com. Stam. + foto